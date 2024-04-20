Апрель и рубль: впереди самое интересное - 20.04.2024, ПРАЙМ
Апрель и рубль: впереди самое интересное
Главным событием на следующей неделе будет, безусловно, решение Банка России по ключевой ставке 26 апреля: ожидаем, что она останется на уровне 16% годовых... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T09:32+0300
2024-04-20T09:32+0300
2024-04-20T09:32+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Главным событием на следующей неделе будет, безусловно, решение Банка России по ключевой ставке 26 апреля: ожидаем, что она останется на уровне 16% годовых. Кроме того, на рубль влияет налоговый период. Это значит, что на следующей неделе у российской валюты есть теоретический шанс хотя бы немного отыграть потери текущей недели.Однако негативное давление на рубль могут оказывать ожидания отмены обязательной продажи валютной выручки с 30 апреля.На следующей неделе Банк России с очень высокой вероятностью сохранит ключевую ставку без изменений. Это, на наш взгляд, будет связано с тем, что инфляция в марте в помесячном выражении заметно снизилась, а годовая инфляция осталась по итогам марта почти на февральском уровне. Кроме того, замедляются инфляционные ожидания.В то же время годовая инфляция остаётся почти вдвое выше целевого уровня в 4% в год. Для повышения ключевой ставки существенных оснований нет, а снижать ещё очень рано.Доллар, в свою очередь, усилил свои позиции по отношению к основным конкурентам. Индекс DXY сохраняет бычий настрой и на прошлой неделе добрался до максимума 2023 года - 106,5 пунктов. Фондовый рынок ожидает сохранения ключевой ставки ФРС США, так как перспектива смягчения монетарной политики уже под сомнением на фоне экономической статистики США по итогам марта.Ставка может быть сохранена до конца второго квартала, особенно если учесть, что глава комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джером Пауэлл подтвердил эти ожидания. Он заявил, что ставку нужно сохранять на нынешнем уровне для достижения целевой инфляции в 2%. На фоне этих событий евро по отношению к доллару преодолело отметку в 1,07.ПРОГНОЗЫМожно ожидать доллар в рамках 92-95 рублей, евро 98-101 рублей, юань 12,6-13,2 рублей Евро по отношению к доллару рискует пойти в сторону 1,05-1,06.
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Главным событием на следующей неделе будет, безусловно, решение Банка России по ключевой ставке 26 апреля: ожидаем, что она останется на уровне 16% годовых. Кроме того, на рубль влияет налоговый период. Это значит, что на следующей неделе у российской валюты есть теоретический шанс хотя бы немного отыграть потери текущей недели.
Однако негативное давление на рубль могут оказывать ожидания отмены обязательной продажи валютной выручки с 30 апреля.
На следующей неделе Банк России с очень высокой вероятностью сохранит ключевую ставку без изменений. Это, на наш взгляд, будет связано с тем, что инфляция в марте в помесячном выражении заметно снизилась, а годовая инфляция осталась по итогам марта почти на февральском уровне. Кроме того, замедляются инфляционные ожидания.
В то же время годовая инфляция остаётся почти вдвое выше целевого уровня в 4% в год. Для повышения ключевой ставки существенных оснований нет, а снижать ещё очень рано.
Доллар, в свою очередь, усилил свои позиции по отношению к основным конкурентам. Индекс DXY сохраняет бычий настрой и на прошлой неделе добрался до максимума 2023 года - 106,5 пунктов. Фондовый рынок ожидает сохранения ключевой ставки ФРС США, так как перспектива смягчения монетарной политики уже под сомнением на фоне экономической статистики США по итогам марта.
Ставка может быть сохранена до конца второго квартала, особенно если учесть, что глава комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джером Пауэлл подтвердил эти ожидания. Он заявил, что ставку нужно сохранять на нынешнем уровне для достижения целевой инфляции в 2%. На фоне этих событий евро по отношению к доллару преодолело отметку в 1,07.
ПРОГНОЗЫ
Можно ожидать доллар в рамках 92-95 рублей, евро 98-101 рублей, юань 12,6-13,2 рублей Евро по отношению к доллару рискует пойти в сторону 1,05-1,06.
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