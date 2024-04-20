https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847544670.html

В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением

В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением - 20.04.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением

Убийство журналиста "Известий" Семена Еремина в очередной раз подтверждает террористическую сущность президента Украины Владимира Зеленского, Россия требует... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T11:30+0300

2024-04-20T11:30+0300

2024-04-20T11:43+0300

россия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Убийство журналиста "Известий" Семена Еремина в очередной раз подтверждает террористическую сущность президента Украины Владимира Зеленского, Россия требует решительного осуждения этого преступления со стороны профильных международных организаций и правозащитных структур, сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД России."Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима", - прокомментировала Захарова.В этой связи официальный представитель дипведомства отметила, что международные правозащитные структуры должны немедленно осудить убийство российского журанлиста, так как свои молчанием они "выдают карт-бланш киевской клике на новые, ещё более ужасающие террористические атаки против представителей медиа".Захарова подчеркнула, что убийство Еремина является "кровавым преступлением", которое не может быть рассмотрено иначе как "акт мести за честное выполнение журналистского долга".Ранее сообщалось, что в Заопрожской области погиб военный корреспондент Семен Еремин, ставший жертвой атаки FPV-дрона.

https://1prime.ru/20240420/eremin-847541001.html

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россия, украина, мария захарова