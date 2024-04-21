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Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки снизился на 27 сантиметров

Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки снизился на 27 сантиметров - 21.04.2024, ПРАЙМ

Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки снизился на 27 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки упал на 27 сантиметров, достигнув отметки в 975 сантиметров, рассказало правительство региона в своём Telegram-канале. | 21.04.2024, ПРАЙМ

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2024-04-21T10:13+0300

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УФА, 21 апр - ПРАЙМ. Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки упал на 27 сантиметров, достигнув отметки в 975 сантиметров, рассказало правительство региона в своём Telegram-канале. Также, по данным ведомства, вода освободила ещё 205 домов и 205 приусадебных участков. Отмечается, что на данном учатске критический уровень воды равен 930 сантиметров.Что касается Орска, то уровень Урала у города опустился до 509 сантиметров при том, что критический уровень воды равен 700 сантиметрам. Уточняется, что вода отошла от 928 домов с приусадебными участками.

оренбургская область

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россия, оренбургская область, затопление, паводок