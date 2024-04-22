https://1prime.ru/20240422/dedollarizatsiya-847576317.html

Лавров заявил о почти полной дедолларизации в расчетах России и Китая

Лавров заявил о почти полной дедолларизации в расчетах России и Китая - 22.04.2024, ПРАЙМ

Лавров заявил о почти полной дедолларизации в расчетах России и Китая

Поставки сельхозпродукции из России в Китай растут на фоне общего развития торгово-экономического сотрудничества РФ-КНР, и более 90% взаиморасчетов между... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:43+0300

2024-04-22T12:43+0300

2024-04-22T12:43+0300

дедолларизация

сергей лавров

россия

китай

расчеты в нацвалютах

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Поставки сельхозпродукции из России в Китай растут на фоне общего развития торгово-экономического сотрудничества РФ-КНР, и более 90% взаиморасчетов между странами ведется в нацвалютах, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Активно развивается российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, и это невзирая на настойчивые попытки государств коллективного Запада вставлять палки в колеса. Произошла практически полная дедолларизация двусторонних экономических связей. Сегодня более 90% взаимных расчетов переведены в национальные валюты... Растут поставки нашей сельхозпродукции на китайский рынок", - заявил министр на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД РоссииОн также подчеркнул, что взаимодействие КНР и России в энергетике идет "поступательно", в промышленности и инвестиционной сфере осуществляются совместные проекты.

https://1prime.ru/20240312/briks-846221343.html

китай

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дедолларизация, сергей лавров, россия, китай, расчеты в нацвалютах