Российский рынок проявляет устойчивость - 22.04.2024, ПРАЙМ
Российский рынок проявляет устойчивость
Оптимизм на российском рынке сохраняется: индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 0,44% до 3470,88 п., индекс РТС повысился на 1,13% до 1173,68 п. на фоне укрепления | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T08:46+0300
2024-04-22T08:46+0300
2024-04-22T08:46+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Оптимизм на российском рынке сохраняется: индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 0,44% до 3470,88 п., индекс РТС повысился на 1,13% до 1173,68 п. на фоне укрепления рубля к корзине валют. На текущую неделю приходится налоговый период, когда можно ожидать повышенного предложения экспортерами валюты на продажу, что будет оказывать поддержку национальной валюте. Мы полагаем, что на этой неделе рубль будет торговаться в диапазоне 92,2-95 рублей за доллар США.В отраслевом разрезе опережающую динамику показали представители нефтегазовой отрасли. Китайская таможня сообщила о росте в I квартале текущего года поставок российской нефти в Поднебесную на 17,9% до 13,858 миллиарда долларов. Благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке продолжит оказывать поддержку акциям российских нефтяных компаний.Акции финансовых организаций показывают уверенную динамику на фоне данных об увеличении объемов кредитования, несмотря на высокие ставки. Банк России сообщил, что корпоративный портфель банков в марте вырос на 1,8% (по сравнению с ростом на 0,6% в феврале), ипотечное кредитование увеличилось на 1,2% (+0,8% в феврале), потребительское кредитование повысилось на 2,0% (+0,9% в январе - феврале). Чистая прибыль банков по итогам I квартала выросла на 2% по сравнению с 2023 годом и составила 899 миллиардов рублей, при этом рентабельность капитала остается высокой, на уровне 25% (29% в I квартале 2023 года), хотя активы сектора за год выросли на 20%.МТС Банк установил ценовой диапазон в рамках IPO на уровне 2350-255 рублей за акцию, что предполагает оценку рыночной капитализации в диапазоне 70,6-75,1 миллиарда рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO. Базовый размер размещения составляет 10 миллиардов рублей. Со стороны инвесторов наблюдается высокий интерес: по предварительным оценкам, книга заявок на участие в пятницу была переподписана в два раза. Сбор заявок продлится до 25 апреля включительно, начало торгов акциями запланировано на 26 апреля.Текущая неделя будет длинной (Московская биржа будет работать в субботу) и насыщенной новостями. Ряд эмитентов опубликуют результаты за 2023 год и I квартал 2024 года. Кроме того, в пятницу Банк России проведет заседание по вопросам денежно-кредитной политики, по итогам которого мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16%, поскольку инфляция не подает признаков замедления, что не дает повода для снижения ставки, в то время как инфляционные ожидания населения снижаются, что снижает риск повышения ставки.
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Оптимизм на российском рынке сохраняется: индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 0,44% до 3470,88 п., индекс РТС повысился на 1,13% до 1173,68 п. на фоне укрепления рубля к корзине валют. На текущую неделю приходится налоговый период, когда можно ожидать повышенного предложения экспортерами валюты на продажу, что будет оказывать поддержку национальной валюте. Мы полагаем, что на этой неделе рубль будет торговаться в диапазоне 92,2-95 рублей за доллар США.
В отраслевом разрезе опережающую динамику показали представители нефтегазовой отрасли. Китайская таможня сообщила о росте в I квартале текущего года поставок российской нефти в Поднебесную на 17,9% до 13,858 миллиарда долларов. Благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке продолжит оказывать поддержку акциям российских нефтяных компаний.
Акции финансовых организаций показывают уверенную динамику на фоне данных об увеличении объемов кредитования, несмотря на высокие ставки. Банк России сообщил, что корпоративный портфель банков в марте вырос на 1,8% (по сравнению с ростом на 0,6% в феврале), ипотечное кредитование увеличилось на 1,2% (+0,8% в феврале), потребительское кредитование повысилось на 2,0% (+0,9% в январе - феврале). Чистая прибыль банков по итогам I квартала выросла на 2% по сравнению с 2023 годом и составила 899 миллиардов рублей, при этом рентабельность капитала остается высокой, на уровне 25% (29% в I квартале 2023 года), хотя активы сектора за год выросли на 20%.
МТС Банк установил ценовой диапазон в рамках IPO на уровне 2350-255 рублей за акцию, что предполагает оценку рыночной капитализации в диапазоне 70,6-75,1 миллиарда рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO. Базовый размер размещения составляет 10 миллиардов рублей. Со стороны инвесторов наблюдается высокий интерес: по предварительным оценкам, книга заявок на участие в пятницу была переподписана в два раза. Сбор заявок продлится до 25 апреля включительно, начало торгов акциями запланировано на 26 апреля.
Текущая неделя будет длинной (Московская биржа будет работать в субботу) и насыщенной новостями. Ряд эмитентов опубликуют результаты за 2023 год и I квартал 2024 года. Кроме того, в пятницу Банк России проведет заседание по вопросам денежно-кредитной политики, по итогам которого мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16%, поскольку инфляция не подает признаков замедления, что не дает повода для снижения ставки, в то время как инфляционные ожидания населения снижаются, что снижает риск повышения ставки.
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