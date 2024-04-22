https://1prime.ru/20240422/regiony-847593612.html

Bloomberg назвал нереальным возвращение утраченных регионов Украине

Bloomberg назвал нереальным возвращение утраченных регионов Украине - 22.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg назвал нереальным возвращение утраченных регионов Украине

Возвращение новых российских территорий под контроль Украины сейчас не представляется возможным, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T18:32+0300

2024-04-22T18:32+0300

2024-04-22T18:38+0300

политика

россия

украина

новые регионы

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/83326/52/833265207_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1a75d6c69474db376fc63ae59a0cc379.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Возвращение новых российских территорий под контроль Украины сейчас не представляется возможным, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. "Каков план?.. Год назад ответ был очевиден, хотя и чрезвычайно амбициозен: Украина должна вернуть все... территории... Но если это и было когда-то осуществимо, то не сейчас", — говорится в публикации Чемпиона. Он отметил, что прошлым летом "хорошо снабженное" украинское контрнаступление потерпело фиаско, а помощь Украине стала предметом межпартийных споров в США. Колумнист добавил, что задержка передачи помощи Киеву привела к потере земель и инициативы, которые "будет трудно вернуть". В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

https://1prime.ru/20240403/stroyka-847058453.html

украина

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, новые регионы, крым