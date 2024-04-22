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Bloomberg назвал нереальным возвращение утраченных регионов Украине
Bloomberg назвал нереальным возвращение утраченных регионов Украине - 22.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg назвал нереальным возвращение утраченных регионов Украине
Возвращение новых российских территорий под контроль Украины сейчас не представляется возможным, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T18:32+0300
2024-04-22T18:32+0300
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Возвращение новых российских территорий под контроль Украины сейчас не представляется возможным, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. "Каков план?.. Год назад ответ был очевиден, хотя и чрезвычайно амбициозен: Украина должна вернуть все... территории... Но если это и было когда-то осуществимо, то не сейчас", — говорится в публикации Чемпиона. Он отметил, что прошлым летом "хорошо снабженное" украинское контрнаступление потерпело фиаско, а помощь Украине стала предметом межпартийных споров в США. Колумнист добавил, что задержка передачи помощи Киеву привела к потере земель и инициативы, которые "будет трудно вернуть". В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, новые регионы, КРЫМ
Bloomberg назвал нереальным возвращение утраченных регионов Украине
Bloomberg: переход новых регионов РФ под контроль Киева сейчас нереально
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ.
Возвращение новых российских территорий под контроль Украины сейчас не представляется возможным, пишет колумнист агентства Bloomberg
Марк Чемпион.
"Каков план?.. Год назад ответ был очевиден, хотя и чрезвычайно амбициозен: Украина должна вернуть все... территории... Но если это и было когда-то осуществимо, то не сейчас", — говорится в публикации Чемпиона.
Он отметил, что прошлым летом "хорошо снабженное" украинское контрнаступление потерпело фиаско, а помощь Украине стала предметом межпартийных споров в США. Колумнист добавил, что задержка передачи помощи Киеву привела к потере земель и инициативы, которые "будет трудно вернуть".
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством.
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18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.