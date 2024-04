https://1prime.ru/20240422/rubli-847569173.html

Экономист рассказал о появлении на российских деньгах слов о Боге

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Слова о Боге, аналогичные надписи In God We Trust на всех американских банкнотах, не появятся на рублевых банкнотах, рассказал в беседе с "Газетой.Ru" высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода."Тут надо понимать, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Сегодня упоминать Бога всуе, да еще и на банкнотах — не самая лучшая идея. США были в 19 веке христианской страной. Это известный факт, что на отцов-основателей США сильно влияло европейское масонство. Отсюда и соответствующие символы на долларовых банкнотах — пирамида, глаз в треугольнике и другие", — рассказал эксперт.Кроме того, как отметил экономист, граждане современной России просто не поймут подобные нововведения. По его мнению, есть два варианта изменения российских рублей: первый заключается в минимальном обеспечении рубля биткоином, причем только добытым в Сибири близ ангарских гидроэлектростанций, а вторым является появление на российских купюрах надписей Мы любим МИР" или "МИР любит рубль".Как отметил Лобода, второй вариант станет хорошим инструментом для продвижения одноименной российской платежной системы. Кроме того, в эти фразы вложена масса философских и человеческих посылов.Конгресс США принял закон о печати денежных купюр с надписью In God We Trust 22 апреля 1864 года.

