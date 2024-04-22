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Минпромторг приветствует желание "Северстали" урегулировать спор с ФАС

Минпромторг приветствует желание "Северстали" урегулировать спор с ФАС - 22.04.2024, ПРАЙМ

Минпромторг приветствует желание "Северстали" урегулировать спор с ФАС

Минпромторг РФ приветствует намерение "Северстали" урегулировать спор с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сказал журналистам статс-секретарь -... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T22:09+0300

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2024-04-22T22:09+0300

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ТАШКЕНТ, 22 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ приветствует намерение "Северстали" урегулировать спор с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сказал журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Это прекрасно, что металлургические компании находят возможности через мировые соглашения решать те, уже достаточно долговременные, споры, которые существуют", — сказал Евтухов. Ранее стало известно, что "Северсталь" направила в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство об утверждении мирового соглашения по ее заявлению об оспаривании актов ФАС России по так называемому "делу металлургов", в том числе постановления о назначении компании административного штрафа в размере более 8,7 миллиарда рублей. "Когда взлетали цены на все виды металлургической продукции, мы предупреждали компании, что такая недальновидная политика закончится проблемами и тяжбами с Федеральной антимонопольной службой. Сейчас все пришли к тому, что нужно договариваться. В рамках мирового соглашения однозначно будут штрафы, но они, наверное, будут разумными и необременительными для компаний", — добавил он. Отвечая на вопрос о том, какой процент от выручки составит штраф, Евтухов сказал, что он будет урегулирован в рамках мировых соглашений между ФАС и компаниями. В феврале 2022 года ФАС признала "Северсталь", Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты нарушителями антимонопольного законодательства за установление и поддержание монопольно высоких цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке. Несмотря на отсутствие рыночных факторов для повышения цен, они поддерживали их на уровне экспортных. В сентябре того же года ФАС назначила оборотные штрафы за злоупотребление доминирующим положением. Все три компании обжаловали эти решения. Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев заявил в декабре 2023 года, что компания ожидает подписания мирового соглашения с ФАС. Он отметил, что цены идут вниз и "Северсталь" не видит препятствий для скорейшего подписания соглашения.

https://1prime.ru/20240312/severstal-846233480.html

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россия, северсталь, фас рф, спор, арбитраж