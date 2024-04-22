https://1prime.ru/20240422/yadernoe-oruzhie-847582803.html
Премьер Польши не понял президента, заявившего о возможном размещении ЯО
Премьер Польши не понял президента, заявившего о возможном размещении ЯО - 22.04.2024, ПРАЙМ
Премьер Польши не понял президента, заявившего о возможном размещении ЯО
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что намерен встретиться с президентом Анджеем Дудой и узнать, что побудило его высказаться о размещении в стране ядерного... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:47+0300
2024-04-22T14:47+0300
2024-04-22T14:47+0300
политика
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ядерное оружие
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дональд туск
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ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что намерен встретиться с президентом Анджеем Дудой и узнать, что побудило его высказаться о размещении в стране ядерного оружия. Ранее президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. "Для меня важно заявление господина президента по вопросу присутствия атомного оружия в Польше. Я с нетерпением ожидаю встречи с господином президентом Дудой. Я должен хорошо понять намерения господина президента", — сказал Туск.Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что при реализации планов по размещению атомного оружия в Польше будут предприняты меры по обеспечению безопасности России.
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польша, ядерное оружие, сша, дональд туск, анджей дуда
Политика, ПОЛЬША, ядерное оружие, США, Дональд Туск, Анджей Дуда
Премьер Польши не понял президента, заявившего о возможном размещении ЯО
Премьер Польши не понял президента в вопросе о размещении ядерного оружия
ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что намерен встретиться с президентом Анджеем Дудой и узнать, что побудило его высказаться о размещении в стране ядерного оружия.
Ранее президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
"Для меня важно заявление господина президента по вопросу присутствия атомного оружия в Польше. Я с нетерпением ожидаю встречи с господином президентом Дудой. Я должен хорошо понять намерения господина президента", — сказал Туск.
Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.
В Кремле обещали ответить на возможное размещение ядерного оружия в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что при реализации планов по размещению атомного оружия в Польше будут предприняты меры по обеспечению безопасности России.