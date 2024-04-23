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Ставка сделана. Банк России уже сказал свое слово - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Ставка сделана. Банк России уже сказал свое слово
Ставка сделана. Банк России уже сказал свое слово - 23.04.2024, ПРАЙМ
Ставка сделана. Банк России уже сказал свое слово
Мы не ожидаем от ЦБ РФ изменения ключевой ставки 26 апреля. С очень высокой вероятностью, почти 100%, ее оставят на текущем уровне в 16%. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T08:08+0300
2024-04-23T08:08+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
курсы валют
?1713848881
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мы не ожидаем от ЦБ РФ изменения ключевой ставки 26 апреля. С очень высокой вероятностью, почти 100%, ее оставят на текущем уровне в 16%. Такое решение будет, по нашему мнению, принято потому, что инфляция в РФ остается хотя высокой, но стабильной. То есть снижать ставку пока очень рано, а для повышения нет серьезных оснований. На фондовый рынок влияние такого решения будет нейтральным. Если ставку снизят, допустим, осенью, для фондового рынка это был бы позитив. Но пока заметного положительного влияния на рынок акций быть не должно. Рубль реагирует на решения регулятора по процентной ставке обычно когда она меняется, причем в любую сторону. Но в данном случае ключевая ставка останется на прежнем уровне. Скорее всего, в пятницу доллар и юань немного подрастут. Особенно в ожидании отмены обязательной продажи валютной выручки. К началу мая доллар может колебаться в рамках 93-95 руб., евро - в рамках 99-101 руб.
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ставка банка россии, курсы валют
Мнения аналитиков, ставка Банка России, Курсы валют
08:08 23.04.2024
 

Ставка сделана. Банк России уже сказал свое слово

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Гузель Проценко, генеральный директор Альфа-Форекс.
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мы не ожидаем от ЦБ РФ изменения ключевой ставки 26 апреля. С очень высокой вероятностью, почти 100%, ее оставят на текущем уровне в 16%.
Такое решение будет, по нашему мнению, принято потому, что инфляция в РФ остается хотя высокой, но стабильной. То есть снижать ставку пока очень рано, а для повышения нет серьезных оснований. На фондовый рынок влияние такого решения будет нейтральным. Если ставку снизят, допустим, осенью, для фондового рынка это был бы позитив. Но пока заметного положительного влияния на рынок акций быть не должно.
Рубль реагирует на решения регулятора по процентной ставке обычно когда она меняется, причем в любую сторону. Но в данном случае ключевая ставка останется на прежнем уровне. Скорее всего, в пятницу доллар и юань немного подрастут. Особенно в ожидании отмены обязательной продажи валютной выручки. К началу мая доллар может колебаться в рамках 93-95 руб., евро - в рамках 99-101 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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