Ставка сделана. Банк России уже сказал свое слово - 23.04.2024, ПРАЙМ
Ставка сделана. Банк России уже сказал свое слово
Мы не ожидаем от ЦБ РФ изменения ключевой ставки 26 апреля. С очень высокой вероятностью, почти 100%, ее оставят на текущем уровне в 16%. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T08:08+0300
2024-04-23T08:08+0300
2024-04-23T08:08+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
курсы валют
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мы не ожидаем от ЦБ РФ изменения ключевой ставки 26 апреля. С очень высокой вероятностью, почти 100%, ее оставят на текущем уровне в 16%. Такое решение будет, по нашему мнению, принято потому, что инфляция в РФ остается хотя высокой, но стабильной. То есть снижать ставку пока очень рано, а для повышения нет серьезных оснований. На фондовый рынок влияние такого решения будет нейтральным. Если ставку снизят, допустим, осенью, для фондового рынка это был бы позитив. Но пока заметного положительного влияния на рынок акций быть не должно. Рубль реагирует на решения регулятора по процентной ставке обычно когда она меняется, причем в любую сторону. Но в данном случае ключевая ставка останется на прежнем уровне. Скорее всего, в пятницу доллар и юань немного подрастут. Особенно в ожидании отмены обязательной продажи валютной выручки. К началу мая доллар может колебаться в рамках 93-95 руб., евро - в рамках 99-101 руб.
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мы не ожидаем от ЦБ РФ изменения ключевой ставки 26 апреля. С очень высокой вероятностью, почти 100%, ее оставят на текущем уровне в 16%.
Такое решение будет, по нашему мнению, принято потому, что инфляция в РФ остается хотя высокой, но стабильной. То есть снижать ставку пока очень рано, а для повышения нет серьезных оснований. На фондовый рынок влияние такого решения будет нейтральным. Если ставку снизят, допустим, осенью, для фондового рынка это был бы позитив. Но пока заметного положительного влияния на рынок акций быть не должно.
Рубль реагирует на решения регулятора по процентной ставке обычно когда она меняется, причем в любую сторону. Но в данном случае ключевая ставка останется на прежнем уровне. Скорее всего, в пятницу доллар и юань немного подрастут. Особенно в ожидании отмены обязательной продажи валютной выручки. К началу мая доллар может колебаться в рамках 93-95 руб., евро - в рамках 99-101 руб.
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