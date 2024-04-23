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Власти России могут продлить продажу валютной выручки, выяснили СМИ

Власти России могут продлить продажу валютной выручки, выяснили СМИ - 23.04.2024, ПРАЙМ

Власти России могут продлить продажу валютной выручки, выяснили СМИ

Власти России приняли решение продлить до конца 2024 года требование к экспортерам по продаже валютной выручки, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T09:19+0300

2024-04-23T09:19+0300

2024-04-23T09:19+0300

россия

валютная выручка

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Власти России приняли решение продлить до конца 2024 года требование к экспортерам по продаже валютной выручки, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию чиновников и ознакомленных с ситуацией источников.Сообщается, что еще в январе текущего года вице-премьер Андрей Белоусов предлагал продлить вышеупомянутое обязательство, так как, по его мнению, данная мера показала крайнюю эффективность в отношении сдерживания курса доллара. В свою очередь, Министерство финансов согласилось с вице-премьером и отметило, что механизм "помог стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке".При этом, как сообщает издание, Минфин планирует рассмотреть меры по возврату выручки в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями в этом вопросе.В то же время отмечается, что Банк России не видит оснований для продления требования. Как подчеркнули в Центробанке, эта мера оказала незначительное влияние на валютный курс в стране, по сравнению со стоимостным ростом экспорта и проводимой денежно-кредитной политикой.В свою очередь бизнес, как отмечают "Ведомости", рассчитывает на продление данного обязательства на более короткий срок или же по крайней мере его смягчение.В ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в КоАП РФ, предполагающих штрафы за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки и нарушение порядка продажи. Предполагалось, что штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Нормы хотели распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября прошлого года. Однако в феврале комитет Госдумы исключил новацию из законопроекта, сочтя ее преждевременной.

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россия, валютная выручка