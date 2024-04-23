https://1prime.ru/20240423/prodazha-valyutnoy-vyruchki-847601930.html
Власти России могут продлить продажу валютной выручки, выяснили СМИ
Власти России могут продлить продажу валютной выручки, выяснили СМИ - 23.04.2024, ПРАЙМ
Власти России могут продлить продажу валютной выручки, выяснили СМИ
Власти России приняли решение продлить до конца 2024 года требование к экспортерам по продаже валютной выручки, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T09:19+0300
2024-04-23T09:19+0300
2024-04-23T09:19+0300
россия
валютная выручка
https://cdnn.1prime.ru/img/78046/23/780462306_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_db038de3494fcfd241ce1eda1c4b3b69.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Власти России приняли решение продлить до конца 2024 года требование к экспортерам по продаже валютной выручки, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию чиновников и ознакомленных с ситуацией источников.Сообщается, что еще в январе текущего года вице-премьер Андрей Белоусов предлагал продлить вышеупомянутое обязательство, так как, по его мнению, данная мера показала крайнюю эффективность в отношении сдерживания курса доллара. В свою очередь, Министерство финансов согласилось с вице-премьером и отметило, что механизм "помог стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке".При этом, как сообщает издание, Минфин планирует рассмотреть меры по возврату выручки в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями в этом вопросе.В то же время отмечается, что Банк России не видит оснований для продления требования. Как подчеркнули в Центробанке, эта мера оказала незначительное влияние на валютный курс в стране, по сравнению со стоимостным ростом экспорта и проводимой денежно-кредитной политикой.В свою очередь бизнес, как отмечают "Ведомости", рассчитывает на продление данного обязательства на более короткий срок или же по крайней мере его смягчение.В ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в КоАП РФ, предполагающих штрафы за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки и нарушение порядка продажи. Предполагалось, что штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Нормы хотели распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября прошлого года. Однако в феврале комитет Госдумы исключил новацию из законопроекта, сочтя ее преждевременной.
https://1prime.ru/20240322/bank-846586328.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78046/23/780462306_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b304c545f1270e3d9a6d1efc1b2a6dc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валютная выручка
Власти России могут продлить продажу валютной выручки, выяснили СМИ
"Ведомости": власти решили продлить продажу валютной выручки экспортерами
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
Власти России приняли решение продлить до конца 2024 года требование к экспортерам по продаже валютной выручки, сообщает
издание "Ведомости", ссылаясь на информацию чиновников и ознакомленных с ситуацией источников.
Сообщается, что еще в январе текущего года вице-премьер Андрей Белоусов предлагал продлить вышеупомянутое обязательство, так как, по его мнению, данная мера показала крайнюю эффективность в отношении сдерживания курса доллара. В свою очередь, Министерство финансов согласилось с вице-премьером и отметило, что механизм "помог стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке".
При этом, как сообщает издание, Минфин планирует рассмотреть меры по возврату выручки в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями в этом вопросе.
ЦБ высказался о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки
В то же время отмечается, что Банк России не видит оснований для продления требования. Как подчеркнули в Центробанке, эта мера оказала незначительное влияние на валютный курс в стране, по сравнению со стоимостным ростом экспорта и проводимой денежно-кредитной политикой.
В свою очередь бизнес, как отмечают
"Ведомости", рассчитывает на продление данного обязательства на более короткий срок или же по крайней мере его смягчение.
В ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в КоАП РФ, предполагающих штрафы за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки и нарушение порядка продажи. Предполагалось, что штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Нормы хотели распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября прошлого года. Однако в феврале комитет Госдумы исключил новацию из законопроекта, сочтя ее преждевременной.