https://1prime.ru/20240423/rossiyskie-aktivy-847613461.html
В Швейцарии рассказали об использовании прибыли от росийских активов
В Швейцарии рассказали об использовании прибыли от росийских активов - 23.04.2024, ПРАЙМ
В Швейцарии рассказали об использовании прибыли от росийских активов
Швейцария примет решение об использовании сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, в соответствии с законодательством и своими... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T13:23+0300
2024-04-23T13:23+0300
2024-04-23T13:33+0300
россия
швейцария
замороженные российские активы
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ЖЕНЕВА, 23 апр - ПРАЙМ. Швейцария примет решение об использовании сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, в соответствии с законодательством и своими геополитическими интересами, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева."Федеральный совет определяет свою позицию в соответствии со швейцарским правопорядком, международным правом и своими внешнеполитическими интересами. Он примет решение на основе текущей работы и, в частности, примет во внимание конкретную ситуацию в Швейцарии, которая отличается от ситуации в ЕС тем, что центральные депозитарии в Швейцарии не владеют активами, принадлежащими Центральному банку России", - сказал он.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 6,35 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 7,9 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов , вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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россия, швейцария, замороженные российские активы
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, замороженные российские активы
ЖЕНЕВА, 23 апр - ПРАЙМ. Швейцария примет решение об использовании сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, в соответствии с законодательством и своими геополитическими интересами, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
"Федеральный совет определяет свою позицию в соответствии со швейцарским правопорядком, международным правом и своими внешнеполитическими интересами. Он примет решение на основе текущей работы и, в частности, примет во внимание конкретную ситуацию в Швейцарии, которая отличается от ситуации в ЕС тем, что центральные депозитарии в Швейцарии не владеют активами, принадлежащими Центральному банку России", - сказал он.
ЕС близок к соглашению по российским активам, заявили в Бельгии
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 6,35 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 7,9 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов , вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".