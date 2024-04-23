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В России предложили маркировать товары из-за рубежа
В России предложили маркировать товары из-за рубежа - 23.04.2024, ПРАЙМ
В России предложили маркировать товары из-за рубежа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила распространить маркировку на все наименования товаров, которые импортируются в страну по параллельному... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T16:40+0300
2024-04-23T16:40+0300
2024-04-23T17:29+0300
россия
товары
параллельный импорт
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила распространить маркировку на все наименования товаров, которые импортируются в страну по параллельному импорту, сообщает издание "Известия", ссылаясь на проект доклада службы за 2023 год."Первая и наиболее острая проблема параллельного импорта <...> — это увеличение ввоза под видом оригинальной продукции контрафактных товаров", — сообщается в материале ведомства.В Роспотребнадзоре, комментируя предложенную меру, заявили, что маркировка товаров продемонстрировала крайнюю эффективность в борьбе с фальсификатом в некоторых категориях товаров, таких как обувь, парфюмерия, упакованная вода и молочная продукция.Кроме того, эффективность маркировки также подтвердил оператов системы "Честный знак" ЦРПТ, сообщив о заметном снижении нелегального оборота товаров. Тем не менее, в некоторых организациях предупредили, что проблема контрафакта не решится благодаря этой мере, потому что отсутствует должный контроль. Как заявили в "Русбренде", нужно прежде всего усилить контроль за оборот товаров и привлечь к этому правоохранительные органы.Более того, противники инициативы ФАС указывают на нереализуемость этой идеи на фоне того, что не существует единой системы идентификации легальной и параллельно ввезенной продукции.
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россия, товары, параллельный импорт
РОССИЯ, товары, параллельный импорт
В России предложили маркировать товары из-за рубежа
"Известия": бизнес предложил маркировать товары из-за рубежа
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила распространить маркировку на все наименования товаров, которые импортируются в страну по параллельному импорту, сообщает издание "Известия"
, ссылаясь на проект доклада службы за 2023 год.
"Первая и наиболее острая проблема параллельного импорта <...> — это увеличение ввоза под видом оригинальной продукции контрафактных товаров", — сообщается в материале ведомства.
В Роспотребнадзоре, комментируя предложенную меру, заявили, что маркировка товаров продемонстрировала крайнюю эффективность в борьбе с фальсификатом в некоторых категориях товаров, таких как обувь, парфюмерия, упакованная вода и молочная продукция.
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Кроме того, эффективность маркировки также подтвердил оператов системы "Честный знак" ЦРПТ, сообщив о заметном снижении нелегального оборота товаров.
Тем не менее, в некоторых организациях предупредили, что проблема контрафакта не решится благодаря этой мере, потому что отсутствует должный контроль. Как заявили в "Русбренде", нужно прежде всего усилить контроль за оборот товаров и привлечь к этому правоохранительные органы.
Более того, противники инициативы ФАС указывают на нереализуемость этой идеи на фоне того, что не существует единой системы идентификации легальной и параллельно ввезенной продукции.