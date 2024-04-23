https://1prime.ru/20240423/tovary-847622880.html

В России предложили маркировать товары из-за рубежа

В России предложили маркировать товары из-за рубежа - 23.04.2024, ПРАЙМ

В России предложили маркировать товары из-за рубежа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила распространить маркировку на все наименования товаров, которые импортируются в страну по параллельному... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T16:40+0300

2024-04-23T16:40+0300

2024-04-23T17:29+0300

россия

товары

параллельный импорт

https://cdnn.1prime.ru/img/77790/91/777909116_0:110:1501:954_1920x0_80_0_0_ee4c8b4384ab29f456f386a7c2df856c.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила распространить маркировку на все наименования товаров, которые импортируются в страну по параллельному импорту, сообщает издание "Известия", ссылаясь на проект доклада службы за 2023 год."Первая и наиболее острая проблема параллельного импорта <...> — это увеличение ввоза под видом оригинальной продукции контрафактных товаров", — сообщается в материале ведомства.В Роспотребнадзоре, комментируя предложенную меру, заявили, что маркировка товаров продемонстрировала крайнюю эффективность в борьбе с фальсификатом в некоторых категориях товаров, таких как обувь, парфюмерия, упакованная вода и молочная продукция.Кроме того, эффективность маркировки также подтвердил оператов системы "Честный знак" ЦРПТ, сообщив о заметном снижении нелегального оборота товаров. Тем не менее, в некоторых организациях предупредили, что проблема контрафакта не решится благодаря этой мере, потому что отсутствует должный контроль. Как заявили в "Русбренде", нужно прежде всего усилить контроль за оборот товаров и привлечь к этому правоохранительные органы.Более того, противники инициативы ФАС указывают на нереализуемость этой идеи на фоне того, что не существует единой системы идентификации легальной и параллельно ввезенной продукции.

https://1prime.ru/20240423/severstal-847619217.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, товары, параллельный импорт