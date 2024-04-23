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Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow

Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow - 23.04.2024, ПРАЙМ

Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow

Британия включила дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow в новый транш военной помощи Украине, сообщается в заявлении британского правительства. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:45+0300

2024-04-23T10:45+0300

2024-04-23T10:58+0300

россия

украина

военная помощь украине

вооружения

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Британия включила дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow в новый транш военной помощи Украине, сообщается в заявлении британского правительства."Министерство обороны также отправит крупнейший единый пакет оборудования из Великобритании… Он включает: …более 1600 ударных и зенитных пакет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow", –сообщается в материале. Кроме того, уточняется, что британский премьер-министр Риши Сунак 23 апреля может объявить о предоставлении Киеву нового пакета поддержки на 500 миллионов фунтов стерлингов в рамках визита в Польшу. Более того, Лондон намерен снабдить Киев 60 малыми плавсредствами, 160 защищенными автомобилями высокой проходимости "Husky", 162 бронемашинами, 78 вездеходами и патронами в количестве четырех миллионов.

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россия, украина, военная помощь украине