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Фантазер: в США развеяли безумные надежды Зеленского - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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Фантазер: в США развеяли безумные надежды Зеленского
Фантазер: в США развеяли безумные надежды Зеленского - 23.04.2024, ПРАЙМ
Фантазер: в США развеяли безумные надежды Зеленского
Положение Вооруженных сил Украины не изменится с поставками дальнобойных ракет ATACMS, российская армия имеет численное превосходство и способность... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:10+0300
2024-04-23T10:10+0300
вооружения
украина
россия
ракеты atacms
скотт риттер
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Положение Вооруженных сил Украины не изменится с поставками дальнобойных ракет ATACMS, российская армия имеет численное превосходство и способность адаптирваться к новым условиям. Об этом в интервью YouТube-каналу Judging Freedom заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер."Русские только и делают, что адаптируются. Когда мы дали украинцам HIMARS, русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их уничтожают. &lt;…&gt; Дайте украинцам ATACMS — это лишь поменяет правила игры на какое-то время, затем русские снова адаптируются, и все реалии на поле боя вернутся на круги своя", - поделился он своим мнением.Риттер также отметил, что Владимир зеленский сейчас живет в "каком-то мире фантазий". Как пояснил американский офицер в отставке, новые вооружения не поменяют ситуацию, так как у России есть превосходство, опыт, боевая мощь, которые ВСУ растеряли.ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне". Представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон в 2023 году заявила, что недавно Вашингтон предоставил Киеву ATACMS.
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украина, россия, ракеты atacms, скотт риттер
Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, ракеты ATACMS, Скотт Риттер
10:10 23.04.2024
 
Фантазер: в США развеяли безумные надежды Зеленского

Скотт Риттер: армия России адаптируется к поставкам любых новых вооружений ВСУ

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Положение Вооруженных сил Украины не изменится с поставками дальнобойных ракет ATACMS, российская армия имеет численное превосходство и способность адаптирваться к новым условиям. Об этом в интервью YouТube-каналу Judging Freedom заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Русские только и делают, что адаптируются. Когда мы дали украинцам HIMARS, русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их уничтожают. <…> Дайте украинцам ATACMS — это лишь поменяет правила игры на какое-то время, затем русские снова адаптируются, и все реалии на поле боя вернутся на круги своя", - поделился он своим мнением.
Риттер также отметил, что Владимир зеленский сейчас живет в "каком-то мире фантазий". Как пояснил американский офицер в отставке, новые вооружения не поменяют ситуацию, так как у России есть превосходство, опыт, боевая мощь, которые ВСУ растеряли.
ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне". Представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон в 2023 году заявила, что недавно Вашингтон предоставил Киеву ATACMS.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и Генсекретаря Организации исламского сотрудничества Х. Б. Тахой - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
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Вчера, 11:50
 
ВооруженияУКРАИНАРОССИЯракеты ATACMSСкотт Риттер
 
 
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