https://1prime.ru/20240423/zelenskiy-847603932.html
Фантазер: в США развеяли безумные надежды Зеленского
Фантазер: в США развеяли безумные надежды Зеленского - 23.04.2024, ПРАЙМ
Фантазер: в США развеяли безумные надежды Зеленского
Положение Вооруженных сил Украины не изменится с поставками дальнобойных ракет ATACMS, российская армия имеет численное превосходство и способность... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:10+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Положение Вооруженных сил Украины не изменится с поставками дальнобойных ракет ATACMS, российская армия имеет численное превосходство и способность адаптирваться к новым условиям. Об этом в интервью YouТube-каналу Judging Freedom заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер."Русские только и делают, что адаптируются. Когда мы дали украинцам HIMARS, русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их уничтожают. <…> Дайте украинцам ATACMS — это лишь поменяет правила игры на какое-то время, затем русские снова адаптируются, и все реалии на поле боя вернутся на круги своя", - поделился он своим мнением.Риттер также отметил, что Владимир зеленский сейчас живет в "каком-то мире фантазий". Как пояснил американский офицер в отставке, новые вооружения не поменяют ситуацию, так как у России есть превосходство, опыт, боевая мощь, которые ВСУ растеряли.ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне". Представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон в 2023 году заявила, что недавно Вашингтон предоставил Киеву ATACMS.
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украина, россия, ракеты atacms, скотт риттер
Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, ракеты ATACMS, Скотт Риттер
Фантазер: в США развеяли безумные надежды Зеленского
Скотт Риттер: армия России адаптируется к поставкам любых новых вооружений ВСУ
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Положение Вооруженных сил Украины не изменится с поставками дальнобойных ракет ATACMS, российская армия имеет численное превосходство и способность адаптирваться к новым условиям. Об этом в интервью
YouТube-каналу Judging Freedom заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Русские только и делают, что адаптируются. Когда мы дали украинцам HIMARS, русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их уничтожают. <…> Дайте украинцам ATACMS — это лишь поменяет правила игры на какое-то время, затем русские снова адаптируются, и все реалии на поле боя вернутся на круги своя", - поделился он своим мнением.
Риттер также отметил, что Владимир зеленский сейчас живет в "каком-то мире фантазий". Как пояснил американский офицер в отставке, новые вооружения не поменяют ситуацию, так как у России есть превосходство, опыт, боевая мощь, которые ВСУ растеряли.
ATACMS — оперативно-тактические ракеты, производимые американской компанией Lockheed Martin. Впервые использовалась в 1991 году в операции "Буря в пустыне". Представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон в 2023 году заявила, что недавно Вашингтон предоставил Киеву ATACMS.
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