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На Западе сделали заявление о выкупе заблокированных бумаг у россиян - 24.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240424/-clearstream-847649058.html
На Западе сделали заявление о выкупе заблокированных бумаг у россиян
На Западе сделали заявление о выкупе заблокированных бумаг у россиян - 24.04.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о выкупе заблокированных бумаг у россиян
В европейском депозитарии Clearstream решили не поддерживать выкуп заблокированных бумаг у российских инвесторов, следует из публикации на сайте депозитария.В... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:39+0300
2024-04-24T12:40+0300
экономика
clearstream
акции
россия
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. В европейском депозитарии Clearstream решили не поддерживать выкуп заблокированных бумаг у российских инвесторов, следует из публикации на сайте депозитария.В частности, в публикации руководство депозитария Clearstream напомнило всем клиентам "об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции".Как еще в марте сообщал Минфин РФ, ведомство считает справедливым, чтобы иностранные акции, заблокированные после введения санкций в отношении "СПБ Биржи", также попали под механизм обмена замороженными активами. А до этого финансовое ведомство объявило о запуске механизма обмена замороженных активов инвесторов из России. При этом был установлен срок приема заявок от физлиц с 25 марта по 8 мая. В течение этого периода российские инвесторы могут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов.Банк России, в свою очередь, сообщил, что заблокированные иностранные ценные бумаги не попадут под обмен замороженных активов, и к выкупу могут быть предъявлены только бумаги, хранившиеся по цепочке "СПБ Банк" - НРД - иностранные депозитарии.Процедура обмена заблокированными активами предусматривает, что иностранные граждане смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
https://1prime.ru/20240415/aktivy-847398033.html
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clearstream, акции, россия
Экономика, Clearstream, Акции, РОССИЯ
12:39 24.04.2024 (обновлено: 12:40 24.04.2024)
 
На Западе сделали заявление о выкупе заблокированных бумаг у россиян

Депозитарий Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у россиян

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота трейдера
Работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. В европейском депозитарии Clearstream решили не поддерживать выкуп заблокированных бумаг у российских инвесторов, следует из публикации на сайте депозитария.

В частности, в публикации руководство депозитария Clearstream напомнило всем клиентам "об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции".
Как еще в марте сообщал Минфин РФ, ведомство считает справедливым, чтобы иностранные акции, заблокированные после введения санкций в отношении "СПБ Биржи", также попали под механизм обмена замороженными активами. А до этого финансовое ведомство объявило о запуске механизма обмена замороженных активов инвесторов из России. При этом был установлен срок приема заявок от физлиц с 25 марта по 8 мая. В течение этого периода российские инвесторы могут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов.
Банк России, в свою очередь, сообщил, что заблокированные иностранные ценные бумаги не попадут под обмен замороженных активов, и к выкупу могут быть предъявлены только бумаги, хранившиеся по цепочке "СПБ Банк" - НРД - иностранные депозитарии.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Банки США и ЕС хотят выкупить у россиян ценные бумаги на миллиарды рублей
15 апреля, 17:17
Процедура обмена заблокированными активами предусматривает, что иностранные граждане смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
 
ЭкономикаClearstreamАкцииРОССИЯ
 
 
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