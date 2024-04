https://1prime.ru/20240424/bank-847651426.html

Минфин попросил суд приостановить права кипрского владельца Альфа-банка

Минфин попросил суд приостановить права кипрского владельца Альфа-банка - 24.04.2024, ПРАЙМ

Минфин попросил суд приостановить права кипрского владельца Альфа-банка

Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав кипрских ABH Financial Ltd и Alfastrakhovanie... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T13:12+0300

2024-04-24T13:12+0300

2024-04-24T13:16+0300

россия

минфин

альфа-банк

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/67/842866796_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_3fd021c5ce0d6c98394af037c4435304.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав кипрских ABH Financial Ltd и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении структур, контролирующих Альфа-банк и "АльфаСтрахование", сообщила пресс-служба министерства. "В целях пресечения таких противоправных действий (бездействия) Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг"", - сказано в сообщении. Ведомство пояснило, что со стороны владельцев "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг" в условиях антироссийских санкций совершаются действия, которые препятствуют деятельности Альфа-банка и одной из крупнейших в стране страховых организаций – АО "АльфаСтрахование.

https://1prime.ru/20240415/alfa-bank-847389145.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, альфа-банк, новости