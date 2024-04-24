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Минфин попросил суд приостановить права кипрского владельца Альфа-банка - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Минфин попросил суд приостановить права кипрского владельца Альфа-банка
Минфин попросил суд приостановить права кипрского владельца Альфа-банка - 24.04.2024, ПРАЙМ
Минфин попросил суд приостановить права кипрского владельца Альфа-банка
Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав кипрских ABH Financial Ltd и Alfastrakhovanie... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T13:12+0300
2024-04-24T13:16+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав кипрских ABH Financial Ltd и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении структур, контролирующих Альфа-банк и "АльфаСтрахование", сообщила пресс-служба министерства. "В целях пресечения таких противоправных действий (бездействия) Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг"", - сказано в сообщении. Ведомство пояснило, что со стороны владельцев "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг" в условиях антироссийских санкций совершаются действия, которые препятствуют деятельности Альфа-банка и одной из крупнейших в стране страховых организаций – АО "АльфаСтрахование.
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россия, минфин, альфа-банк, новости
РОССИЯ, Минфин, Альфа-банк, Новости
13:12 24.04.2024 (обновлено: 13:16 24.04.2024)
 
Минфин попросил суд приостановить права кипрского владельца Альфа-банка

Минфин просит суд приостановить корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска офиса "Альфа-банка"
Вывеска офиса Альфа-банка - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав кипрских ABH Financial Ltd и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении структур, контролирующих Альфа-банк и "АльфаСтрахование", сообщила пресс-служба министерства.
"В целях пресечения таких противоправных действий (бездействия) Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг"", - сказано в сообщении.
Ведомство пояснило, что со стороны владельцев "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг" в условиях антироссийских санкций совершаются действия, которые препятствуют деятельности Альфа-банка и одной из крупнейших в стране страховых организаций – АО "АльфаСтрахование.
%Открытое акционерное общество Альфа-Банк - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
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