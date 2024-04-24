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Выпуск бензина в России упал в марте

Выпуск бензина в России упал в марте - 24.04.2024, ПРАЙМ

Выпуск бензина в России упал в марте

Российская нефтеперерабатывающая отрасль в марте 2024 года снизила производство бензина на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выпуск... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T19:07+0300

2024-04-24T19:07+0300

2024-04-24T19:07+0300

экономика

бензин

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в марте 2024 года снизила производство бензина на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выпуск дизельного топлива за этот же период сократился на 5,7%, сообщает Росстат. При этом значения в натуральном выражении за этот период не приводятся. Производство бензина за первый квартал снизилось по сравнению с первым кварталом прошлого года на 1,3% и составило 11 миллионов тонн. Дизельного топлива произведено 21,9 миллиона тонн, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Выпуск сжиженного пропана и бутана в марте снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мазута - на 22,2%. За первый квартал года нефтяники произвели 4,6 миллиона тонн сжиженного пропана и бутана (+0,2% к первому кварталу 2023 года), мазута - 9,7 миллиона тонн (-11,6%). Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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бензин