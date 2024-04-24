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Запад превращает историю в поле битвы, заявил глава СВР

Запад превращает историю в поле битвы, заявил глава СВР - 24.04.2024, ПРАЙМ

Запад превращает историю в поле битвы, заявил глава СВР

Русофобские политические силы стран Запада развязали против РФ гибридную агрессию. Они хотят превратить историю в поле битвы. Об этом заявил на... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T16:12+0300

2024-04-24T16:12+0300

2024-04-24T16:26+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Русофобские политические силы стран Запада развязали против РФ гибридную агрессию. Они хотят превратить историю в поле битвы. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной проведению акции "Диктант Победы", директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, "алчные, злые, русофобские" силы западных стран развязали против России настоящуу гибрибную войну."Они пытаются превратить историю, события прошлых лет в настоящее поле битвы. Под их ударами оказываются и давно доказанные, подтвержденные неопровержимыми фактами истины: от исторического языкового культурного единства Древнерусского государства до решающей роли Красной Армии, Советского союза в победе над гитлеровской Германией", — добавил Нарышкин.

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свр, сергей нарышкин, запад, россия