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Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан

Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан - 24.04.2024, ПРАЙМ

Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан

Евросоюз раньше был для Венгрии залогом благополучия, но сейчас он сбился с пути и экономически отстал. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T13:37+0300

2024-04-24T13:37+0300

2024-04-24T13:37+0300

экономика

виктор орбан

венгрия

ес

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БУДАПЕШТ, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз раньше был для Венгрии залогом благополучия, но сейчас он сбился с пути и экономически отстал. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на фестивале профессионального образования."В начале десятилетия никто не думал, что... Евросоюз, в котором мы видели залог нашего благополучия, просто собьется с пути и отстанет в гонке крупных экономик от США и Азии", - сказал он.Ранее Орбан говорил, что Франция, Италия и Великобритания покинут топ-10 экономик мира к концу десятилетия, а Германия окажется на десятом месте.

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венгрия

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виктор орбан, венгрия, ес