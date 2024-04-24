https://1prime.ru/20240424/orban-847651891.html
Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан
Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан - 24.04.2024, ПРАЙМ
Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан
Евросоюз раньше был для Венгрии залогом благополучия, но сейчас он сбился с пути и экономически отстал. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T13:37+0300
2024-04-24T13:37+0300
2024-04-24T13:37+0300
экономика
виктор орбан
венгрия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/71/842577188_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_1d718168b1d60ea41f9f672f71a24513.jpg
БУДАПЕШТ, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз раньше был для Венгрии залогом благополучия, но сейчас он сбился с пути и экономически отстал. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на фестивале профессионального образования."В начале десятилетия никто не думал, что... Евросоюз, в котором мы видели залог нашего благополучия, просто собьется с пути и отстанет в гонке крупных экономик от США и Азии", - сказал он.Ранее Орбан говорил, что Франция, Италия и Великобритания покинут топ-10 экономик мира к концу десятилетия, а Германия окажется на десятом месте.
https://1prime.ru/20240419/shag-847533104.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/71/842577188_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fbb20361744c45883e62265c620f296.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, венгрия, ес
Экономика, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, ЕС
Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан
Орбан: Венгрия считала ЕС залогом благополучия, но он сбился с пути и экономически отстал
БУДАПЕШТ, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз раньше был для Венгрии залогом благополучия, но сейчас он сбился с пути и экономически отстал. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на фестивале профессионального образования.
"В начале десятилетия никто не думал, что... Евросоюз, в котором мы видели залог нашего благополучия, просто собьется с пути и отстанет в гонке крупных экономик от США и Азии", - сказал он.
Ранее Орбан говорил, что Франция, Италия и Великобритания покинут топ-10 экономик мира к концу десятилетия, а Германия окажется на десятом месте.
Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан