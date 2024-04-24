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Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан - 24.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан
Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан - 24.04.2024, ПРАЙМ
Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан
Евросоюз раньше был для Венгрии залогом благополучия, но сейчас он сбился с пути и экономически отстал. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T13:37+0300
2024-04-24T13:37+0300
экономика
виктор орбан
венгрия
ес
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БУДАПЕШТ, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз раньше был для Венгрии залогом благополучия, но сейчас он сбился с пути и экономически отстал. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на фестивале профессионального образования."В начале десятилетия никто не думал, что... Евросоюз, в котором мы видели залог нашего благополучия, просто собьется с пути и отстанет в гонке крупных экономик от США и Азии", - сказал он.Ранее Орбан говорил, что Франция, Италия и Великобритания покинут топ-10 экономик мира к концу десятилетия, а Германия окажется на десятом месте.
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виктор орбан, венгрия, ес
Экономика, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, ЕС
13:37 24.04.2024
 
Евросоюз сбился с пути и экономически отстал, заявил Орбан

Орбан: Венгрия считала ЕС залогом благополучия, но он сбился с пути и экономически отстал

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз раньше был для Венгрии залогом благополучия, но сейчас он сбился с пути и экономически отстал. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на фестивале профессионального образования.
"В начале десятилетия никто не думал, что... Евросоюз, в котором мы видели залог нашего благополучия, просто собьется с пути и отстанет в гонке крупных экономик от США и Азии", - сказал он.
Ранее Орбан говорил, что Франция, Италия и Великобритания покинут топ-10 экономик мира к концу десятилетия, а Германия окажется на десятом месте.
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