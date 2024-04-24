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Росфинмониторинг раскрыл, что делает уязвимой глобальную финансовую систему

Росфинмониторинг раскрыл, что делает уязвимой глобальную финансовую систему - 24.04.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг раскрыл, что делает уязвимой глобальную финансовую систему

Новые технологии, такие как искусственный интеллект и блокчейн, делают глобальную финансовую систему более уязвимой, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:41+0300

2024-04-24T11:41+0300

2024-04-24T11:41+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - ПРАЙМ. Новые технологии, такие как искусственный интеллект и блокчейн, делают глобальную финансовую систему более уязвимой, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Новые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, безусловно, имеют большой потенциал и демонстрируют стремительное развитие и уже приводят к фундаментальным изменениям, однако вместе с тем делают глобальную финансовую систему более уязвимой", - сказал Чиханчин, выступая на международном научно-практическом форуме "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". "В сложившихся условиях необходимо расширить наши возможности для превентивной реакции на такие угрозы, концентрировать общие усилия на развитие современных инструментов - анализа криптовалютных транзакций, повышение прозрачности финансового потока, выстраивание нормативно-правового регулирования и усиление международного информационного обмена", - сказал он. По его словам, в схемах преступных расчетов и отмывания наркодоходов, наряду с применением электронных кошельков и банковских карт, подставных лиц, наблюдается переориентация на использование виртуальных активов и криптобирж. "Так, при сохранении правовой неопределенности оборота криптовалют во многих странах мира отмечается значительное смещение наркоторговли в киберпространство, нарастающее использование для легализации преступных доходов цифровых финансовых инструментов", - отметил глава Росфинмониторинга. Сегодня для сбора и перемещения средств для финансирования террористической деятельности продолжают активно использоваться банковские счета, карты, электронные кошельки, растет применение новых технологий, в том числе виртуальных активов, сказал он. "Развиваются методы привлечения на указанные цели не только собственных средств, но и преступных доходов, сохраняются риски использования некоммерческих организаций для финансирования террористической и экстремистской деятельности, перенаправление на противоправные цели средств, собранных под предлогом благотворительности", - заключил Чиханчин.

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россия, росфинмониторинг, новости