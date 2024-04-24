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Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев

Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев - 24.04.2024, ПРАЙМ

Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев

Некоторые страны, в том числе придерживающиеся прозападной позиции, признали, что Россия была вынуждена защищаться. Об этом заявил секретарь Совбеза России... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T13:25+0300

2024-04-24T13:25+0300

2024-04-24T13:25+0300

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САНКТ - ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - ПРАЙМ. Некоторые страны, в том числе придерживающиеся прозападной позиции, признали, что Россия была вынуждена защищаться. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.Тем не менее, прозападные страны понимают, кто финансирует киевский режим, но они просят не называть их, так как боятся санкций."И очень многие, которые ранее считали, что агрессию [на Украине] совершила Россия, сейчас уже изменили свою точку зрения. Мы их убедили. И они говорят: "Нет, Россия защищалась и вынуждена была защищаться, Россия не нападала", - заявил он.Он отметил, что после того, как Россия обнародовала доказательства украинского нацизма, обличающие киевский режим, эти страны изменили свою точку зрения. Патрушев подчеркнул, что такие дискуссии помогают заставить эти страны занять объективную позицию.

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россия, николай патрушев, новости