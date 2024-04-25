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Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет
Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет - 25.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет
Повышение уровня воды в реке Амур в Приамурье в течение суток составило от 64 сантиметров до 2,67 метра. Об этом сообщил Амурский центр гражданской защиты и... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:35+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – ПРАЙМ. Повышение уровня воды в реке Амур в Приамурье в течение суток составило от 64 сантиметров до 2,67 метра. Об этом сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "По состоянию на утро 25 апреля наблюдаются интенсивные подъёмы уровня воды на реке Амур на 64-267 сантиметра в сутки. Водность Амура выше нормы по всему течению. У села Игнашино Сковородинского района пойма подтоплена на 50 сантиметров", — сказано в сообщении. Отмечается, что река Томь в районе села Воскресеновка достигла поймы, ее водность сейчас превышает норму. В реке Зея наблюдаются колебания уровней воды до 1,4 метра в сутки. У села Ураловка Шимановского возникли навалы льда на берегах. Пойма затоплена в районе селе Белогорье на 33 сантиметра (593 при пойме 560). На 80 сантиметров прибыла вода в районе села Ивановка Зейского округа, ожидается дальнейший подъём уровня. В Новопетровке и Прядчино Благовещенского округа остаются затопленными десять приусадебных участков. Там организованы внештатные гидропосты. Согласно прогнозу, на севере Приамурья возможны сильные осадки (дождь и мокрый снег) и усиление ветра. Ситуация с погодой может привести к заторам на реках и подъему воды с затоплением низменных пойм и отдельных участков дорог. Ожидается подъем воды на два метра на участке реки Зея от Белогорья до Благовещенска, в районе Белогорья возможно достижение неблагоприятной отметки (660 сантиметров). Спасатели находятся в повышенной готовности в связи с увеличением водности рек и погодными условиями, отмечают в центре.
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амур, паводок
Происшествия, Амур, паводок
Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет
Рост уровня воды в реке Амур в Приамурье за сутки достиг 2,67 метра
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – ПРАЙМ. Повышение уровня воды в реке Амур в Приамурье в течение суток составило от 64 сантиметров до 2,67 метра. Об этом сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"По состоянию на утро 25 апреля наблюдаются интенсивные подъёмы уровня воды на реке Амур на 64-267 сантиметра в сутки. Водность Амура выше нормы по всему течению. У села Игнашино Сковородинского района пойма подтоплена на 50 сантиметров", — сказано в сообщении.
Отмечается, что река Томь в районе села Воскресеновка достигла поймы, ее водность сейчас превышает норму. В реке Зея наблюдаются колебания уровней воды до 1,4 метра в сутки. У села Ураловка Шимановского возникли навалы льда на берегах. Пойма затоплена в районе селе Белогорье на 33 сантиметра (593 при пойме 560). На 80 сантиметров прибыла вода в районе села Ивановка Зейского округа, ожидается дальнейший подъём уровня. В Новопетровке и Прядчино Благовещенского округа остаются затопленными десять приусадебных участков. Там организованы внештатные гидропосты.
Согласно прогнозу, на севере Приамурья возможны сильные осадки (дождь и мокрый снег) и усиление ветра. Ситуация с погодой может привести к заторам на реках и подъему воды с затоплением низменных пойм и отдельных участков дорог. Ожидается подъем воды на два метра на участке реки Зея от Белогорья до Благовещенска, в районе Белогорья возможно достижение неблагоприятной отметки (660 сантиметров). Спасатели находятся в повышенной готовности в связи с увеличением водности рек и погодными условиями, отмечают в центре.
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