https://1prime.ru/20240425/amur-847675470.html

Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет

Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет - 25.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет

Повышение уровня воды в реке Амур в Приамурье в течение суток составило от 64 сантиметров до 2,67 метра. Об этом сообщил Амурский центр гражданской защиты и... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T08:35+0300

2024-04-25T08:35+0300

2024-04-25T09:34+0300

происшествия

амур

паводок

https://cdnn.1prime.ru/img/79332/98/793329807_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_eed4e5fb4501a5b586e8f6a300790dbb.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – ПРАЙМ. Повышение уровня воды в реке Амур в Приамурье в течение суток составило от 64 сантиметров до 2,67 метра. Об этом сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "По состоянию на утро 25 апреля наблюдаются интенсивные подъёмы уровня воды на реке Амур на 64-267 сантиметра в сутки. Водность Амура выше нормы по всему течению. У села Игнашино Сковородинского района пойма подтоплена на 50 сантиметров", — сказано в сообщении. Отмечается, что река Томь в районе села Воскресеновка достигла поймы, ее водность сейчас превышает норму. В реке Зея наблюдаются колебания уровней воды до 1,4 метра в сутки. У села Ураловка Шимановского возникли навалы льда на берегах. Пойма затоплена в районе селе Белогорье на 33 сантиметра (593 при пойме 560). На 80 сантиметров прибыла вода в районе села Ивановка Зейского округа, ожидается дальнейший подъём уровня. В Новопетровке и Прядчино Благовещенского округа остаются затопленными десять приусадебных участков. Там организованы внештатные гидропосты. Согласно прогнозу, на севере Приамурья возможны сильные осадки (дождь и мокрый снег) и усиление ветра. Ситуация с погодой может привести к заторам на реках и подъему воды с затоплением низменных пойм и отдельных участков дорог. Ожидается подъем воды на два метра на участке реки Зея от Белогорья до Благовещенска, в районе Белогорья возможно достижение неблагоприятной отметки (660 сантиметров). Спасатели находятся в повышенной готовности в связи с увеличением водности рек и погодными условиями, отмечают в центре.

https://1prime.ru/20240424/kompensatsiya-847654691.html

амур

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

амур, паводок