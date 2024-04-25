https://1prime.ru/20240425/pribyl-847690883.html

Раскрыта прибыль фирмы, чей учредитель арестован по делу Тимура Иванова

Раскрыта прибыль фирмы, чей учредитель арестован по делу Тимура Иванова - 25.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыта прибыль фирмы, чей учредитель арестован по делу Тимура Иванова

Компания Александра Фомина, арестованного по делу о даче взятки замминистра обороны России Иванова, увеличила свою прибыль почти в четыре раза, пишет агентство... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T13:21+0300

2024-04-25T13:21+0300

2024-04-25T13:21+0300

россия

взятки

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Компания Александра Фомина, арестованного по делу о даче взятки замминистра обороны России Иванова, увеличила свою прибыль почти в четыре раза, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные системы "БИР-Аналитик"."Выручка компании подскочила с 19,197 миллиарда рублей в 2022 году до 65,389 миллиарда в 2023 году. Чистая прибыль увеличилась с 2,84 миллиарда рублей по итогам 2022 года до 10,878 миллиарда рублей за 2023 год", - отметили в издании."Олимпситистрой" является крупным предприятием, специализирующимся на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания заключила 30 государственных контрактов на сумму 9,8 миллиарда рублей. Уставный капитал компании составляет 0,5 миллиона рублей, а ее соучредителям принадлежит по 50 процентов акций.Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного кодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК.

https://1prime.ru/20240424/arest-847639425.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, взятки, новости