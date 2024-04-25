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Раскрыта прибыль фирмы, чей учредитель арестован по делу Тимура Иванова
Раскрыта прибыль фирмы, чей учредитель арестован по делу Тимура Иванова - 25.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыта прибыль фирмы, чей учредитель арестован по делу Тимура Иванова
Компания Александра Фомина, арестованного по делу о даче взятки замминистра обороны России Иванова, увеличила свою прибыль почти в четыре раза, пишет агентство... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:21+0300
2024-04-25T13:21+0300
2024-04-25T13:21+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Компания Александра Фомина, арестованного по делу о даче взятки замминистра обороны России Иванова, увеличила свою прибыль почти в четыре раза, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные системы "БИР-Аналитик"."Выручка компании подскочила с 19,197 миллиарда рублей в 2022 году до 65,389 миллиарда в 2023 году. Чистая прибыль увеличилась с 2,84 миллиарда рублей по итогам 2022 года до 10,878 миллиарда рублей за 2023 год", - отметили в издании."Олимпситистрой" является крупным предприятием, специализирующимся на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания заключила 30 государственных контрактов на сумму 9,8 миллиарда рублей. Уставный капитал компании составляет 0,5 миллиона рублей, а ее соучредителям принадлежит по 50 процентов акций.Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного кодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК.
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россия, взятки, новости
Раскрыта прибыль фирмы, чей учредитель арестован по делу Тимура Иванова
Прибыль фирмы, чей учредитель арестован по делу Иванова, выросла в четыре раза
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Компания Александра Фомина, арестованного по делу о даче взятки замминистра обороны России Иванова, увеличила свою прибыль почти в четыре раза, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные системы "БИР-Аналитик".
"Выручка компании подскочила с 19,197 миллиарда рублей в 2022 году до 65,389 миллиарда в 2023 году. Чистая прибыль увеличилась с 2,84 миллиарда рублей по итогам 2022 года до 10,878 миллиарда рублей за 2023 год", - отметили в издании.
"Олимпситистрой" является крупным предприятием, специализирующимся на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания заключила 30 государственных контрактов на сумму 9,8 миллиарда рублей. Уставный капитал компании составляет 0,5 миллиона рублей, а ее соучредителям принадлежит по 50 процентов акций.
Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного кодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК.
Замминистра обороны Иванова арестовали за взяточничество