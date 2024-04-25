Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240425/rosatom-847681787.html
Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке
Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке - 25.04.2024, ПРАЙМ
Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке
"Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:49+0300
2024-04-25T10:50+0300
алексей лихачев
росатом
рекорд
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "По результатам прошлого года у нас везде рекорды. Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 триллиона рублей, среднегодовой рост за последние 3 года - около 34% по выручке", - сказал Лихачев. По его словам, "такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности". "И особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, по проектам технологического суверенитета - более 80% в год", - добавил Лихачев. -0-
https://1prime.ru/20240422/oborona-847561015.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_833c12988c87c329b08f23236d893b09.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей лихачев, росатом, рекорд
Алексей Лихачев, Росатом, рекорд
10:49 25.04.2024 (обновлено: 10:50 25.04.2024)
 
Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке

Лихачев: "Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIII КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"По результатам прошлого года у нас везде рекорды. Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 триллиона рублей, среднегодовой рост за последние 3 года - около 34% по выручке", - сказал Лихачев.
По его словам, "такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности".
"И особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, по проектам технологического суверенитета - более 80% в год", - добавил Лихачев. -0-
Танк Т-14 Армата - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда
22 апреля, 06:10
 
Алексей ЛихачевРосатомрекорд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала