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Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке
Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке - 25.04.2024, ПРАЙМ
Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке
"Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:49+0300
2024-04-25T10:49+0300
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алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "По результатам прошлого года у нас везде рекорды. Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 триллиона рублей, среднегодовой рост за последние 3 года - около 34% по выручке", - сказал Лихачев. По его словам, "такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности". "И особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, по проектам технологического суверенитета - более 80% в год", - добавил Лихачев. -0-
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алексей лихачев, росатом, рекорд
Алексей Лихачев, Росатом, рекорд
Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке
Лихачев: "Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"По результатам прошлого года у нас везде рекорды. Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 триллиона рублей, среднегодовой рост за последние 3 года - около 34% по выручке", - сказал Лихачев.
По его словам, "такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности".
"И особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, по проектам технологического суверенитета - более 80% в год", - добавил Лихачев. -0-
Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда