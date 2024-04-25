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Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке

Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке - 25.04.2024, ПРАЙМ

Лихачев заявил о рекордах "Росатома" по выручке

"Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:49+0300

2024-04-25T10:49+0300

2024-04-25T10:50+0300

алексей лихачев

росатом

рекорд

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "По результатам прошлого года у нас везде рекорды. Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 триллиона рублей, среднегодовой рост за последние 3 года - около 34% по выручке", - сказал Лихачев. По его словам, "такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности". "И особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, по проектам технологического суверенитета - более 80% в год", - добавил Лихачев. -0-

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алексей лихачев, росатом, рекорд