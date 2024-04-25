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Росфинмониторинг отчитался о предотвращении вывода денег в тень в 2023 году
Росфинмониторинг отчитался о предотвращении вывода денег в тень в 2023 году - 25.04.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг отчитался о предотвращении вывода денег в тень в 2023 году
Российским банкам в 2023 году удалось предотвратить вывод в тень порядка 400 миллиардов рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:43+0300
2024-04-25T10:43+0300
2024-04-25T10:43+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - ПРАЙМ. Российским банкам в 2023 году удалось предотвратить вывод в тень порядка 400 миллиардов рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Всего за прошлый год банкам удалось предупредить уход в теневой оборот средств порядка 400 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на Международном совете комплаенс.
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росфинмониторинг, финансы, банки
Росфинмониторинг, Финансы, Банки
Росфинмониторинг отчитался о предотвращении вывода денег в тень в 2023 году
Росфинмониторинг: банки предотвратили вывод в тень порядка 400 млрд руб в 2023 году
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - ПРАЙМ. Российским банкам в 2023 году удалось предотвратить вывод в тень порядка 400 миллиардов рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Всего за прошлый год банкам удалось предупредить уход в теневой оборот средств порядка 400 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на Международном совете комплаенс.