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Росфинмониторинг отчитался о предотвращении вывода денег в тень в 2023 году

Росфинмониторинг отчитался о предотвращении вывода денег в тень в 2023 году - 25.04.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг отчитался о предотвращении вывода денег в тень в 2023 году

Российским банкам в 2023 году удалось предотвратить вывод в тень порядка 400 миллиардов рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:43+0300

2024-04-25T10:43+0300

2024-04-25T10:43+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - ПРАЙМ. Российским банкам в 2023 году удалось предотвратить вывод в тень порядка 400 миллиардов рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Всего за прошлый год банкам удалось предупредить уход в теневой оборот средств порядка 400 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на Международном совете комплаенс.

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росфинмониторинг, финансы, банки