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Стало известно, сколько инвестпроектов в ДФО получили господдержку

Стало известно, сколько инвестпроектов в ДФО получили господдержку - 25.04.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько инвестпроектов в ДФО получили господдержку

Десять инвестиционных проектов на Дальнем Востоке получили государственную поддержку в размере 9,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера -... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T16:29+0300

2024-04-25T16:29+0300

2024-04-25T16:29+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – ПРАЙМ. Десять инвестиционных проектов на Дальнем Востоке получили государственную поддержку в размере 9,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Трутнев находится в Приморье с рабочим визитом. "Поддержаны заявки 10 инвесторов Дальнего Востока на получение инфраструктурной субсидии. Общий размер субсидии составил 9,6 миллиарда рублей. При этом общий объём частных инвестиций в проекты составил порядка 1,3 триллиона рублей. Компенсация на затраты по строительству объектов инфраструктуры будет предоставлена по линии Минвостокразвития России в течение трёх месяцев", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, полпред отмечал, что дальневосточная система мер поддержки помогает интенсивно развиваться экономике и социальной сфере. "Предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов – это, наверное, самый востребованный механизм из тех мер поддержки, которые работают на Дальнем Востоке. Он позволяет преодолеть разницу по плотности инфраструктуры по сравнению с общероссийским уровнем на Дальнем Востоке, где эта инфраструктура значительно меньше", - приводит слова Трутнева пресс-служба. Он отметил, что инвесторы обратились за поддержкой технологического присоединения к тепловым, электрическим сетям, централизованной системе холодного и горячего водоснабжения, установки трансформаторных подстанций и создания всех необходимых условий для работы предприятий. "Всего за четыре года государственную инфраструктурную поддержку получили 18 инвесторов Дальнего Востока на общую сумму 23,5 миллиарда рублей", - добавили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20240425/subsidii-847689710.html

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россия, дфо, новости