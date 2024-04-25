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Стало известно, сколько инвестпроектов в ДФО получили господдержку - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/subsidii-847703373.html
Стало известно, сколько инвестпроектов в ДФО получили господдержку
Стало известно, сколько инвестпроектов в ДФО получили господдержку - 25.04.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько инвестпроектов в ДФО получили господдержку
Десять инвестиционных проектов на Дальнем Востоке получили государственную поддержку в размере 9,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера -... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:29+0300
2024-04-25T16:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – ПРАЙМ. Десять инвестиционных проектов на Дальнем Востоке получили государственную поддержку в размере 9,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Трутнев находится в Приморье с рабочим визитом. "Поддержаны заявки 10 инвесторов Дальнего Востока на получение инфраструктурной субсидии. Общий размер субсидии составил 9,6 миллиарда рублей. При этом общий объём частных инвестиций в проекты составил порядка 1,3 триллиона рублей. Компенсация на затраты по строительству объектов инфраструктуры будет предоставлена по линии Минвостокразвития России в течение трёх месяцев", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, полпред отмечал, что дальневосточная система мер поддержки помогает интенсивно развиваться экономике и социальной сфере. "Предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов – это, наверное, самый востребованный механизм из тех мер поддержки, которые работают на Дальнем Востоке. Он позволяет преодолеть разницу по плотности инфраструктуры по сравнению с общероссийским уровнем на Дальнем Востоке, где эта инфраструктура значительно меньше", - приводит слова Трутнева пресс-служба. Он отметил, что инвесторы обратились за поддержкой технологического присоединения к тепловым, электрическим сетям, централизованной системе холодного и горячего водоснабжения, установки трансформаторных подстанций и создания всех необходимых условий для работы предприятий. "Всего за четыре года государственную инфраструктурную поддержку получили 18 инвесторов Дальнего Востока на общую сумму 23,5 миллиарда рублей", - добавили в пресс-службе.
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россия, дфо, новости
Экономика, РОССИЯ, ДФО, Новости
16:29 25.04.2024
 
Стало известно, сколько инвестпроектов в ДФО получили господдержку

Господдержку на 9,6 миллиарда рублей получили 10 инвестпроектов в ДФО

ДФО.
ДФО.
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – ПРАЙМ. Десять инвестиционных проектов на Дальнем Востоке получили государственную поддержку в размере 9,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Трутнев находится в Приморье с рабочим визитом.
"Поддержаны заявки 10 инвесторов Дальнего Востока на получение инфраструктурной субсидии. Общий размер субсидии составил 9,6 миллиарда рублей. При этом общий объём частных инвестиций в проекты составил порядка 1,3 триллиона рублей. Компенсация на затраты по строительству объектов инфраструктуры будет предоставлена по линии Минвостокразвития России в течение трёх месяцев", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полпред отмечал, что дальневосточная система мер поддержки помогает интенсивно развиваться экономике и социальной сфере.
"Предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов – это, наверное, самый востребованный механизм из тех мер поддержки, которые работают на Дальнем Востоке. Он позволяет преодолеть разницу по плотности инфраструктуры по сравнению с общероссийским уровнем на Дальнем Востоке, где эта инфраструктура значительно меньше", - приводит слова Трутнева пресс-служба.
Он отметил, что инвесторы обратились за поддержкой технологического присоединения к тепловым, электрическим сетям, централизованной системе холодного и горячего водоснабжения, установки трансформаторных подстанций и создания всех необходимых условий для работы предприятий.
"Всего за четыре года государственную инфраструктурную поддержку получили 18 инвесторов Дальнего Востока на общую сумму 23,5 миллиарда рублей", - добавили в пресс-службе.
Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Стал известен объем субсидий для инвестпроектов на Дальнем Востоке
12:46
 
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