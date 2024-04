https://1prime.ru/20240425/sud-847695687.html

Суд взыскал с канадского банка около 2,1 млн долларов в пользу Сбербанка

МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыска около 2,1 миллиона канадских долларов (более 141 миллиона рублей по текущему курсу) с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), следует из опубликованной резолютивной части решения суда. В нем уточняется, что с ответчика взыскано более 1,9 миллиона канадских долларов долга по корреспондентскому банковскому счету и более 146 тысяч канадских долларов процентов, начисленных на сумму долга по состоянию на 29 августа 2023 года. Кроме того, канадскому банку будут начисляться проценты с 30 августа 2023 года по дату фактического исполнения обязательств из расчета 5% годовых от суммы долга. Иск поступил в суд 30 августа 2023 года. Ответчик заявлял ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, но суд его отклонил. CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.

