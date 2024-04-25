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Суд взыскал с канадского банка около 2,1 млн долларов в пользу Сбербанка - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Суд взыскал с канадского банка около 2,1 млн долларов в пользу Сбербанка
Суд взыскал с канадского банка около 2,1 млн долларов в пользу Сбербанка - 25.04.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал с канадского банка около 2,1 млн долларов в пользу Сбербанка
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыска около 2,1 миллиона канадских долларов (более 141 миллиона рублей по текущему курсу) с крупного канадского банка... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:37+0300
2024-04-25T14:37+0300
сбербанк
суд
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыска около 2,1 миллиона канадских долларов (более 141 миллиона рублей по текущему курсу) с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), следует из опубликованной резолютивной части решения суда. В нем уточняется, что с ответчика взыскано более 1,9 миллиона канадских долларов долга по корреспондентскому банковскому счету и более 146 тысяч канадских долларов процентов, начисленных на сумму долга по состоянию на 29 августа 2023 года. Кроме того, канадскому банку будут начисляться проценты с 30 августа 2023 года по дату фактического исполнения обязательств из расчета 5% годовых от суммы долга. Иск поступил в суд 30 августа 2023 года. Ответчик заявлял ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, но суд его отклонил. CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.
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сбербанк, суд
Сбербанк, суд
14:37 25.04.2024
 
Суд взыскал с канадского банка около 2,1 млн долларов в пользу Сбербанка

Суд взыскал с банка CIBC около 2,1 млн канадских долларов в пользу Сбербанка

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыска около 2,1 миллиона канадских долларов (более 141 миллиона рублей по текущему курсу) с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
В нем уточняется, что с ответчика взыскано более 1,9 миллиона канадских долларов долга по корреспондентскому банковскому счету и более 146 тысяч канадских долларов процентов, начисленных на сумму долга по состоянию на 29 августа 2023 года. Кроме того, канадскому банку будут начисляться проценты с 30 августа 2023 года по дату фактического исполнения обязательств из расчета 5% годовых от суммы долга.
Иск поступил в суд 30 августа 2023 года. Ответчик заявлял ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, но суд его отклонил.
CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
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