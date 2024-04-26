https://1prime.ru/20240426/aviabilety-847735392.html
ФАС потребовала от авиакомпаний изменить ценообразование
ФАС потребовала от авиакомпаний изменить ценообразование - 26.04.2024, ПРАЙМ
ФАС потребовала от авиакомпаний изменить ценообразование
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ по жалобам граждан на рост цен на авиабилеты: на отдельных маршрутах они не соответствовали... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T14:26+0300
2024-04-26T14:26+0300
2024-04-26T15:16+0300
экономика
фас рф
авиакомпании
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/93/834439348_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_8275b44777c6e0031662072e37b790df.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ по жалобам граждан на рост цен на авиабилеты: на отдельных маршрутах они не соответствовали динамическому ценообразованию, авиакомпаниям необходимо внести корректировки, рассказали в пресс-службе. "В ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования", - рассказала пресс-служба ФАС. "Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок", - добавляется в сообщении. В ФАС также указали, что направили в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу коммерческую политику или иной акт, определяющий ценообразование на 2023-2024 гг. "Полученные ответы в настоящий момент анализируются", - подчеркивается в сообщении. "Алгоритмы ценообразования авиакомпаний находятся под пристальным вниманием ФАС России. ...Кроме того, ФАС продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе", - напомнили в ведомстве.
https://1prime.ru/20240426/fas-847722023.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/93/834439348_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_f47f2efa74aaae41b2b45f7436dd711e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фас рф, авиакомпании, новости
Экономика, ФАС РФ, авиакомпании, Новости
ФАС потребовала от авиакомпаний изменить ценообразование
ФАС: авиакомпаниям России нужно скорректировать ценообразование по билетам
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ по жалобам граждан на рост цен на авиабилеты: на отдельных маршрутах они не соответствовали динамическому ценообразованию, авиакомпаниям необходимо внести корректировки, рассказали в пресс-службе.
"В ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования", - рассказала пресс-служба ФАС.
"Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок", - добавляется в сообщении.
В ФАС также указали, что направили в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу коммерческую политику или иной акт, определяющий ценообразование на 2023-2024 гг. "Полученные ответы в настоящий момент анализируются", - подчеркивается в сообщении.
"Алгоритмы ценообразования авиакомпаний находятся под пристальным вниманием ФАС России. ...Кроме того, ФАС продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе", - напомнили в ведомстве.
ФАС попросили проверить рост стоимости авиабилетов