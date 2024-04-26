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Росавиация не видит причин для поднятия цен на авиабилеты

Росавиация не видит причин для поднятия цен на авиабилеты - 26.04.2024, ПРАЙМ

Росавиация не видит причин для поднятия цен на авиабилеты

Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал в случае духоты в | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T17:44+0300

2024-04-26T17:44+0300

2024-04-26T18:22+0300

росавиация

цены

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал в случае духоты в самолете, следует из сообщения ведомства."Сегодня ТГ-канал SHOT, ссылаясь на анонимных экспертов, выдал: "Авиабилеты в России могут подорожать на 5–7%. Причина - новое требование высаживать пассажиров при духоте в самолетах". Но для таких заявлений нет объективных оснований", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале Росавиации.Ранее СМИ сообщали, что Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи, когда пассажиры при длительных задержках сидят в самолетах, несмотря на высокую температуру в салоне. Предлагается отвозить людей обратно в терминал, если на борту от 25 градусов и выше, чтобы кому-то вдруг не стало плохо."Ситуации, когда авиакомпаниям приходится возвращать пассажиров в терминал, редки. Что касается расходов на обеспечение электропитания, то в общей структуре себестоимости рейса они незначительны. Таким образом, предлагаемые требования не приведут к сколь-либо значительным издержкам перевозчиков. Следовательно, пассажиры фактически не заметят изменения цен от реализации рекомендаций. Сейчас ключевое влияние на цену авиабилетов по-прежнему оказывает конкурентная среда и высокий спрос на перевозки", - прокомментировал руководитель аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации Федор Борисов, слова которого приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20240327/aviabilety-846778409.html

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