Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация не видит причин для поднятия цен на авиабилеты - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240426/aviatsiya-847748697.html
Росавиация не видит причин для поднятия цен на авиабилеты
Росавиация не видит причин для поднятия цен на авиабилеты - 26.04.2024, ПРАЙМ
Росавиация не видит причин для поднятия цен на авиабилеты
Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал в случае духоты в | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:44+0300
2024-04-26T18:22+0300
росавиация
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb5e98484041ce8edd3345090e6c7813.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал в случае духоты в самолете, следует из сообщения ведомства."Сегодня ТГ-канал SHOT, ссылаясь на анонимных экспертов, выдал: "Авиабилеты в России могут подорожать на 5–7%. Причина - новое требование высаживать пассажиров при духоте в самолетах". Но для таких заявлений нет объективных оснований", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале Росавиации.Ранее СМИ сообщали, что Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи, когда пассажиры при длительных задержках сидят в самолетах, несмотря на высокую температуру в салоне. Предлагается отвозить людей обратно в терминал, если на борту от 25 градусов и выше, чтобы кому-то вдруг не стало плохо."Ситуации, когда авиакомпаниям приходится возвращать пассажиров в терминал, редки. Что касается расходов на обеспечение электропитания, то в общей структуре себестоимости рейса они незначительны. Таким образом, предлагаемые требования не приведут к сколь-либо значительным издержкам перевозчиков. Следовательно, пассажиры фактически не заметят изменения цен от реализации рекомендаций. Сейчас ключевое влияние на цену авиабилетов по-прежнему оказывает конкурентная среда и высокий спрос на перевозки", - прокомментировал руководитель аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации Федор Борисов, слова которого приводятся в сообщении.
https://1prime.ru/20240327/aviabilety-846778409.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_c8dd593d5564b37b7da61e5386135cfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росавиация, цены
Росавиация, цены
17:44 26.04.2024 (обновлено: 18:22 26.04.2024)
 
Росавиация не видит причин для поднятия цен на авиабилеты

Росавиация не видит оснований для заявлений о росте цен на билеты из-за духоты

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал в случае духоты в самолете, следует из сообщения ведомства.
"Сегодня ТГ-канал SHOT, ссылаясь на анонимных экспертов, выдал: "Авиабилеты в России могут подорожать на 5–7%. Причина - новое требование высаживать пассажиров при духоте в самолетах". Но для таких заявлений нет объективных оснований", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале Росавиации.
Ранее СМИ сообщали, что Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи, когда пассажиры при длительных задержках сидят в самолетах, несмотря на высокую температуру в салоне. Предлагается отвозить людей обратно в терминал, если на борту от 25 градусов и выше, чтобы кому-то вдруг не стало плохо.
"Ситуации, когда авиакомпаниям приходится возвращать пассажиров в терминал, редки. Что касается расходов на обеспечение электропитания, то в общей структуре себестоимости рейса они незначительны. Таким образом, предлагаемые требования не приведут к сколь-либо значительным издержкам перевозчиков. Следовательно, пассажиры фактически не заметят изменения цен от реализации рекомендаций. Сейчас ключевое влияние на цену авиабилетов по-прежнему оказывает конкурентная среда и высокий спрос на перевозки", - прокомментировал руководитель аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации Федор Борисов, слова которого приводятся в сообщении.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Эксперт оценил тенденцию к росту цен на авиабилеты в России в этом году
27 марта, 14:44
 
Росавиацияцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала