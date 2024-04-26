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ЦБ изучит необходимость допрегулирования платежей на маркетплейсах
ЦБ изучит необходимость допрегулирования платежей на маркетплейсах - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ изучит необходимость допрегулирования платежей на маркетплейсах
Банк России изучает вопрос о необходимости дополнительного регулирования платежей на маркетплейсах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:32+0300
2024-04-26T16:32+0300
2024-04-26T16:32+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России изучает вопрос о необходимости дополнительного регулирования платежей на маркетплейсах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "О том, что необходимо дополнительное регулирование, мы сейчас эту тему изучаем", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли ЦБ РФ как-либо контролировать платежи, которые проводятся на маркетплейсах. Она отметила, что маркетплейсы работают по-разному, у части из них есть свои банки, которые им принадлежат и обслуживают платежи, совершенные на площадке. Они действуют по общим правилам банковской деятельности. "Там есть регулирование, выстроено уже регулирование и надзор. Но есть, конечно, и вопросы, которые возникают здесь", - добавила Набиуллина. Ранее в апреле СМИ со ссылкой на заявления топ-менеджеров ВТБ и ПСБ на конференции "Платежная индустрия - стратегическое развитие и новые решения" сообщили, что крупные банки видят конкурентные преимущества у маркетплейсов, которые внедряют способы оплаты со скидкой через свои финансовые сервисы. При этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков попросил ЦБ обратить внимание на эту проблему и инициировать законопроекты, чтобы выравнивать условия конкуренции.
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россия, маркетплейс, новости
Банк России, РОССИЯ, маркетплейс, Новости
ЦБ изучит необходимость допрегулирования платежей на маркетплейсах
ЦБ изучает необходимость дополнительного регулирования платежей на маркетплейсах
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России изучает вопрос о необходимости дополнительного регулирования платежей на маркетплейсах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"О том, что необходимо дополнительное регулирование, мы сейчас эту тему изучаем", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли ЦБ РФ как-либо контролировать платежи, которые проводятся на маркетплейсах.
Она отметила, что маркетплейсы работают по-разному, у части из них есть свои банки, которые им принадлежат и обслуживают платежи, совершенные на площадке. Они действуют по общим правилам банковской деятельности. "Там есть регулирование, выстроено уже регулирование и надзор. Но есть, конечно, и вопросы, которые возникают здесь", - добавила Набиуллина.
Ранее в апреле СМИ со ссылкой на заявления топ-менеджеров ВТБ и ПСБ на конференции "Платежная индустрия - стратегическое развитие и новые решения" сообщили, что крупные банки видят конкурентные преимущества у маркетплейсов, которые внедряют способы оплаты со скидкой через свои финансовые сервисы. При этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков попросил ЦБ обратить внимание на эту проблему и инициировать законопроекты, чтобы выравнивать условия конкуренции.
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