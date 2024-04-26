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Ищут деньги в другом месте. Банкам стало трудно зарабатывать на людях

Ищут деньги в другом месте. Банкам стало трудно зарабатывать на людях - 26.04.2024, ПРАЙМ

Ищут деньги в другом месте. Банкам стало трудно зарабатывать на людях

По мнению аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T08:00+0300

2024-04-26T08:00+0300

2024-04-26T08:00+0300

мнения аналитиков

банки

?1714107602

По мнению аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли. И это на фоне высоких ставок и регуляторных ужесточений для заемщиков!Между тем, статистика первых месяцев 2024 года говорит о подтверждении прогноза. Общий объем кредитного портфеля банков в январе-марте 2024 года вырос на 14% по сравнению со средним значением 2023 года. Причем практически аналогичный рост наблюдается и по корпоративному, и по розничному портфелю. Согласно данным за январь и февраль, на 14% выросла и прибыль банковского сектора, составив 629 млрд рублей.Так же, как и экономический рост в целом, увеличение доходов банков будет подпитываться по-прежнему высокими госрасходами (рост на 16% по сравнению с 2023 годом). Связанные с данным сектором кредиты имеют относительно низкий уровень риска и создают мультипликативный эффект за счет генерации дополнительного спроса по всей цепочке создания добавленной стоимости.Как известно, помимо объема активов, прибыль банков зависит от маржи - разницы между привлекаемыми и размещаемыми ресурсами. Нет оснований полагать, что в условиях высокого спроса на кредиты финансовые институты эту маржу снизят. Даже напротив, достаточно посмотреть на отчетность лидера сектора - Сбера, у которого этот показатель растет.При этом большая часть корпоративных кредитов со сроком от года (а это более 70% портфеля) банками выдается по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке Банка России. В этом их основное отличие от долгосрочных кредитов физическим лицам, где ставка фиксирована. Поэтому у "физиков" действительно наблюдается охлаждение спроса, особенно в ипотеке – объемы выдач в 2024 году упали примерно в 2,5 раза. Рыночные ставки еще с декабря 2023 года остаются на стабильно высоком уровне – судя по всему, банкам не остается ничего другого, как смириться с текущей ситуацией. С учетом того, что по значительному объему ранее предоставленных кредитов в настоящий момент ставка даже ниже рыночной, общая доходность портфеля на данном сегменте, вероятно снизится. Повлиять в положительную сторону может ожидающееся начало цикла снижения ставки Банком России.Еще один аспект, который почти наверняка скажется в негативную сторону на прибыли банков за 2024 году по сравнению с 2023 году это, как ни странно, достигнутая относительная стабильность национальной валюты. Активы наших банков в иностранных валютах стабильно превышают пассивы, что характеризуется термином "открытая валютная позиция". Стремительный рост курсов валют привел к значительным доходам от переоценки, которые по итогам 11 месяцев 2023 года руководство регулятора оценивало в 0,5 трлн рублей. Повторение этой ситуации в 2024 году представляется маловероятным.Исходя из вышеизложенного, достижение или даже небольшое превышение рекордного результата 2023 года вполне реально, но не гарантировано. Банк России в этом отношении в своих прогнозах очень консервативен, а глава Сбера, напротив, не опасается давать оптимистичные оценки. Вмешаться, однако, может и обострение геополитических конфликтов, даже не связанных с Россией (например, активизация торговых войн между США и Китаем). В этом случае и на нашем рынке упадет стоимость портфелей ценных бумаг, появится необходимость создавать дополнительные резервы.Смягчения ставок по продуктам кредитного характера для корпоративных клиентов я бы не ожидал. В отношении кредитов физическим лицам, где более 80% приходится на сроки от 3 лет и где спрос действительно снижается, такая мера не оправдает себя - при нынешнем уровне ставок возможное снижение на 0,5-1% за счет сокращения маржи конкретного банка вряд ли существенно изменит ситуацию с точки зрения доступности займов для людей. Жестко конкурируют банки в основном за безрисковые комиссионные доходы – уменьшение комиссии по расчетным, или, например, брокерским счетам действительно возможно.

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Андрей Челюскин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847688665_0:123:1376:1499_100x100_80_0_0_80755d97c56b83043f031cb486eb2932.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Челюскин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847688665_0:123:1376:1499_100x100_80_0_0_80755d97c56b83043f031cb486eb2932.jpg

мнения аналитиков, банки