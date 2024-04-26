https://1prime.ru/20240426/boliviya-847738530.html

В МИД Боливии выразили надежду на скорое вступление страны в БРИКС

В МИД Боливии выразили надежду на скорое вступление страны в БРИКС - 26.04.2024, ПРАЙМ

В МИД Боливии выразили надежду на скорое вступление страны в БРИКС

Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС. Об этом заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава МИД страны... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:15+0300

2024-04-26T15:15+0300

2024-04-26T15:15+0300

экономика

боливия

брикс

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС. Об этом заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава МИД страны Селинда Соса Лунда. "Мы, Боливия и наш президент, выразили интерес и желание стать частью БРИКС, поэтому мы проводили встречи со всеми членами БРИКС, такими как Бразилия, Южная Африка и другие. Мы получили поддержку и интерес для того, чтобы Боливия стала частью БРИКС, и мы надеемся на то, что мы скоро вступим в эту ассоциацию" — сказала она.Лавров, в свою очередь, отметил, что РФ поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС. По его словам, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное число желающих смогло стать участниками объединения.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.

https://1prime.ru/20240425/briks-847703652.html

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боливия, брикс