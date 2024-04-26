https://1prime.ru/20240426/boliviya-847738530.html
В МИД Боливии выразили надежду на скорое вступление страны в БРИКС
В МИД Боливии выразили надежду на скорое вступление страны в БРИКС - 26.04.2024, ПРАЙМ
В МИД Боливии выразили надежду на скорое вступление страны в БРИКС
Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС. Об этом заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава МИД страны... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:15+0300
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2024-04-26T15:15+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС. Об этом заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава МИД страны Селинда Соса Лунда. "Мы, Боливия и наш президент, выразили интерес и желание стать частью БРИКС, поэтому мы проводили встречи со всеми членами БРИКС, такими как Бразилия, Южная Африка и другие. Мы получили поддержку и интерес для того, чтобы Боливия стала частью БРИКС, и мы надеемся на то, что мы скоро вступим в эту ассоциацию" — сказала она.Лавров, в свою очередь, отметил, что РФ поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС. По его словам, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное число желающих смогло стать участниками объединения.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.
https://1prime.ru/20240425/briks-847703652.html
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боливия, брикс
Экономика, БОЛИВИЯ, БРИКС
В МИД Боливии выразили надежду на скорое вступление страны в БРИКС
Глава МИД Боливии: страна надеется, что сможет скоро вступить в БРИКС
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС. Об этом заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава МИД страны Селинда Соса Лунда.
"Мы, Боливия и наш президент, выразили интерес и желание стать частью БРИКС, поэтому мы проводили встречи со всеми членами БРИКС, такими как Бразилия, Южная Африка и другие. Мы получили поддержку и интерес для того, чтобы Боливия стала частью БРИКС, и мы надеемся на то, что мы скоро вступим в эту ассоциацию" — сказала она.
Лавров, в свою очередь, отметил, что РФ поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС. По его словам, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное число желающих смогло стать участниками объединения.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.
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