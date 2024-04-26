https://1prime.ru/20240426/indeksy-847735123.html

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли на отчетности Alphabet и Microsoft

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли на отчетности Alphabet и Microsoft - 26.04.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли на отчетности Alphabet и Microsoft

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в пятницу, чему способствовало восстановление акций сверхкрупных компаний на фоне сильной квартальной отчетности... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:26+0300

2024-04-26T14:26+0300

2024-04-26T14:26+0300

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_30b48aed3bb4b6f20a2102e21a39f237.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в пятницу, чему способствовало восстановление акций сверхкрупных компаний на фоне сильной квартальной отчетности Alphabet и Microsoft. Инвесторы ждут выхода важных данных по инфляции в США, которые могут повлиять на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.На премаркете акции Alphabet выросли на 11,5%. Головная компания Google объявила о выплате первых дивидендов и выкупе акций на сумму 70 млрд долларов. Кроме того, ее результаты за 1-й квартал превысили оценки. Если не произойдет отката, то рыночная оценка компании может превысить 2 трлн долларов.Бумаги Microsoft подорожали на 4%. Представленные компанией данные по выручке и прибыли в 3-м квартале оказались выше оценок рынка, в значительной степени за счет выгоды от внедрения ИИ в облачные услуги.Другие акции роста тоже повысились в цене на отчетности. Бумаги Amazon.com и Nvidia подорожали на 3,1% и 1,3%, соответственно. Акции Meta* Platforms (запрещена в РФ) поднялись на 1,2%, восстановившись после снижения почти на 11% (самого сильного за 18 месяцев) за предыдущую сессию.В пятницу, помимо прочей, ожидается выход квартальной отчетности Exxon Mobil, AbbVie и Colgate-Palmolive.Сезон отчетности в разгаре.Позитивная отчетность нацелила основные индексы Уолл-стрит на недельный рост. S&P 500 может прервать трехнедельную череду снижений, а Nasdaq - четырехнедельную.Американские фондовые рынки закрылись снижением в четверг. Рынки были потрясены данными, указавшими на более слабый, чем ожидалось, рост экономики США, а также устойчивость инфляции. Падению акций большинства рыночных тяжеловесов также способствовала разочаровывающая отчетность Meta* Platforms (запрещена в РФ).Участники рынка теперь ждут выхода индекса цен расходов на личное потребление (PCE), которому отдает предпочтение ФРС, чтобы определиться со сроками снижения ставок.Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что годовой рост индекса в марте составил 2,6% против 2,5% в феврале.По данным LSEG, рынки учитывают в котировках снижение ключевой ставки ФРС в этом году всего примерно на 35 базисных пунктов, тогда как в начале года масштаб смягчения политики оценивался в 150 базисных пунктов.На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 49 пунктов, или на 0,13%, e-mini на S&P 500 – на 34 пункта, или на 0,67%, а e-mini на Nasdaq 100 – на 161 пункт, или на 0,92%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки