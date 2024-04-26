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В ЦБ сообщили о новом навыке россиян в плане заработка
В ЦБ сообщили о новом навыке россиян в плане заработка - 26.04.2024, ПРАЙМ
В ЦБ сообщили о новом навыке россиян в плане заработка
Россияне научились зарабатывать на высокой ставке ЦБ и длинных грейс-периодах по кредитным картам, направляя свои доходы на пополняемые депозиты, а текущие... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:22+0300
2024-04-26T16:22+0300
2024-04-26T16:22+0300
банк россии
россия
кредитные карты
заработок
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россияне научились зарабатывать на высокой ставке ЦБ и длинных грейс-периодах по кредитным картам, направляя свои доходы на пополняемые депозиты, а текущие расходы оплачивая такими картами, следует из слов зампреда Банка России Алексея Заботкина. "В части кредитных карт определенную роль играет эффект, связанный с грейс-периодами, когда при таких ставках, как сейчас, понятное дело, что гражданам выгодно направлять свои текущие доходы на пополняемые депозиты, чтобы получать высокую процентную ставку, а текущие расходы финансировать за счет кредитных карт в рамках грейс-периодов - это сравнительно дешево", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу. "Это не источник непрерывного роста потребительского кредитования, но в условиях периода, когда мы перешли в ситуацию более высоких процентных ставок, это тоже сыграло свою роль, и это надо учитывать", - обратил внимание зампред регулятора. Грейс-период - льготный период уплаты процентов по кредитной карте. Беспроцентный период охватывает чаще всего только безналичные платежи и не распространяется на операции с наличными, которые включают, например, снятие денег в банкоматах. ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. В феврале, марте текущего года и на сегодняшнем заседании ЦБ оставил ставку на этом уровне. На фоне роста ключевой ставки банки улучшили свои предложения по сберегательным продуктам.
https://1prime.ru/20240424/zarplata-847666216.html
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россия, кредитные карты, заработок
Банк России, РОССИЯ, кредитные карты, заработок
В ЦБ сообщили о новом навыке россиян в плане заработка
Заботкин: россияне научились зарабатывать на длинных грейс-периодах по кредиткам
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россияне научились зарабатывать на высокой ставке ЦБ и длинных грейс-периодах по кредитным картам, направляя свои доходы на пополняемые депозиты, а текущие расходы оплачивая такими картами, следует из слов зампреда Банка России Алексея Заботкина.
"В части кредитных карт определенную роль играет эффект, связанный с грейс-периодами, когда при таких ставках, как сейчас, понятное дело, что гражданам выгодно направлять свои текущие доходы на пополняемые депозиты, чтобы получать высокую процентную ставку, а текущие расходы финансировать за счет кредитных карт в рамках грейс-периодов - это сравнительно дешево", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Это не источник непрерывного роста потребительского кредитования, но в условиях периода, когда мы перешли в ситуацию более высоких процентных ставок, это тоже сыграло свою роль, и это надо учитывать", - обратил внимание зампред регулятора.
Задолженность по зарплате в России упала за март
Грейс-период - льготный период уплаты процентов по кредитной карте. Беспроцентный период охватывает чаще всего только безналичные платежи и не распространяется на операции с наличными, которые включают, например, снятие денег в банкоматах.
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. В феврале, марте текущего года и на сегодняшнем заседании ЦБ оставил ставку на этом уровне. На фоне роста ключевой ставки банки улучшили свои предложения по сберегательным продуктам.