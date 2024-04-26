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Победа будет за Россией, заявил Медведев - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Победа будет за Россией, заявил Медведев
Победа будет за Россией, заявил Медведев - 26.04.2024, ПРАЙМ
Победа будет за Россией, заявил Медведев
Победа в битве с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:10+0300
2024-04-26T12:10+0300
политика
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Победа в битве с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Сегодня мы вновь ведем решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках", - отметил Медведев в обращении к участникам акции "Диктант Победы".Медведев также выразил увереность, что все участники диктанта выполнят задания по высшему разряду.Целью акции "Диктант победы" является пробуждение интереса россиян к событиям героического прошлого страны. В этом году задания акции посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам. Задания диктанта переведены на восемь языков, включая английский, французский, испанский и китайский. Также доступна онлайн-версия на английском и китайском языках.
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россия, дмитрий медведев, новости
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Новости
12:10 26.04.2024
 
Победа будет за Россией, заявил Медведев

Медведев: победа будет за Россией, враг не пройдет

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Победа в битве с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы вновь ведем решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках", - отметил Медведев в обращении к участникам акции "Диктант Победы".
Медведев также выразил увереность, что все участники диктанта выполнят задания по высшему разряду.
Целью акции "Диктант победы" является пробуждение интереса россиян к событиям героического прошлого страны. В этом году задания акции посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам.
Задания диктанта переведены на восемь языков, включая английский, французский, испанский и китайский. Также доступна онлайн-версия на английском и китайском языках.
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