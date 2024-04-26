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Победа будет за Россией, заявил Медведев

Победа будет за Россией, заявил Медведев - 26.04.2024, ПРАЙМ

Победа будет за Россией, заявил Медведев

Победа в битве с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:10+0300

2024-04-26T12:10+0300

2024-04-26T12:10+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Победа в битве с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Сегодня мы вновь ведем решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках", - отметил Медведев в обращении к участникам акции "Диктант Победы".Медведев также выразил увереность, что все участники диктанта выполнят задания по высшему разряду.Целью акции "Диктант победы" является пробуждение интереса россиян к событиям героического прошлого страны. В этом году задания акции посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам. Задания диктанта переведены на восемь языков, включая английский, французский, испанский и китайский. Также доступна онлайн-версия на английском и китайском языках.

https://1prime.ru/20240414/medvedev-847371844.html

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россия, дмитрий медведев, новости