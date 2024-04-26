https://1prime.ru/20240426/medvedev-847728452.html
Победа будет за Россией, заявил Медведев
Победа будет за Россией, заявил Медведев - 26.04.2024, ПРАЙМ
Победа будет за Россией, заявил Медведев
Победа в битве с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:10+0300
2024-04-26T12:10+0300
2024-04-26T12:10+0300
политика
россия
дмитрий медведев
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bea3970133a1111b788aa258c1434aeb.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Победа в битве с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Сегодня мы вновь ведем решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках", - отметил Медведев в обращении к участникам акции "Диктант Победы".Медведев также выразил увереность, что все участники диктанта выполнят задания по высшему разряду.Целью акции "Диктант победы" является пробуждение интереса россиян к событиям героического прошлого страны. В этом году задания акции посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам. Задания диктанта переведены на восемь языков, включая английский, французский, испанский и китайский. Также доступна онлайн-версия на английском и китайском языках.
https://1prime.ru/20240414/medvedev-847371844.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_0bbdb5b5ce7e8cd1624325f753117aa3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, новости
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Новости
Победа будет за Россией, заявил Медведев
Медведев: победа будет за Россией, враг не пройдет
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Победа в битве с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы вновь ведем решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках", - отметил Медведев в обращении к участникам акции "Диктант Победы".
Медведев также выразил увереность, что все участники диктанта выполнят задания по высшему разряду.
Целью акции "Диктант победы" является пробуждение интереса россиян к событиям героического прошлого страны. В этом году задания акции посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам.
Задания диктанта переведены на восемь языков, включая английский, французский, испанский и китайский. Также доступна онлайн-версия на английском и китайском языках.
Медведев сравнил подходы США к ситуации на Ближнем Востоке и на Украине