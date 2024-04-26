https://1prime.ru/20240426/nabiullina-847736564.html

Пресс-конференция Набиуллиной по ключевой ставке. Трансляция

Пресс-конференция Набиуллиной по ключевой ставке. Трансляция - 26.04.2024, ПРАЙМ

Пресс-конференция Набиуллиной по ключевой ставке. Трансляция

Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд, следует из заявления регулятора. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:02+0300

2024-04-26T15:02+0300

2024-04-26T15:02+0300

банк россии

эльвира набиуллина

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847736277_0:17:1024:594_1920x0_80_0_0_9dc16498c0022dc29510c0ba05ace42b.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд, следует из заявления регулятора.ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. В феврале и в марте текущего года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

LIVE: Пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике LIVE: Пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике 2024-04-26T15:02+0300 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, ставка банка россии, видео