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Пресс-конференция Набиуллиной по ключевой ставке. Трансляция
Пресс-конференция Набиуллиной по ключевой ставке. Трансляция - 26.04.2024, ПРАЙМ
Пресс-конференция Набиуллиной по ключевой ставке. Трансляция
Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд, следует из заявления регулятора. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:02+0300
2024-04-26T15:02+0300
2024-04-26T15:02+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ставка банка россии
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд, следует из заявления регулятора.ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. В феврале и в марте текущего года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.
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LIVE: Пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике
LIVE: Пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике
2024-04-26T15:02+0300
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эльвира набиуллина, ставка банка россии, видео
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
Пресс-конференция Набиуллиной по ключевой ставке. Трансляция
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд, следует из заявления регулятора.
2024-04-26T15:02+0300
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PT1S
Пресс-конференция Набиуллиной по ключевой ставке. Трансляция
Набиуллина: ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд, следует из заявления регулятора.
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. В феврале и в марте текущего года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.