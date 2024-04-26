https://1prime.ru/20240426/shoygu-847725624.html

Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону

Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону - 26.04.2024, ПРАЙМ

Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону

Западные страны придерживаются двойных стандартов в рамках реализации права на самооборону, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:21+0300

2024-04-26T11:21+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Западные страны придерживаются двойных стандартов в рамках реализации права на самооборону, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу."Необходимо сказать о двойных стандартах Запада, когда речь заходит о реализации жизненно важного права на самооборону", - отметил он.Шойгу привел в пример операцию Ирана, которая была ответом на нападение на здание иранского консульства в Дамаске. Он отметил, что результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН и невозможность принять соответствующие решения.Российская сторона уже предупреждала о возможных последствиях неурегулированных кризисов на Ближнем Востоке и провокационных действий. Министр призвал все стороны придерживаться сдержанности и решать проблемы путем политико-дипломатических средств.

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россия, сергей шойгу, новости, иран, запад