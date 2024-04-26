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Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону
Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону - 26.04.2024, ПРАЙМ
Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону
Западные страны придерживаются двойных стандартов в рамках реализации права на самооборону, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:21+0300
2024-04-26T11:31+0300
политика
россия
сергей шойгу
новости
иран
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Западные страны придерживаются двойных стандартов в рамках реализации права на самооборону, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу."Необходимо сказать о двойных стандартах Запада, когда речь заходит о реализации жизненно важного права на самооборону", - отметил он.Шойгу привел в пример операцию Ирана, которая была ответом на нападение на здание иранского консульства в Дамаске. Он отметил, что результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН и невозможность принять соответствующие решения.Российская сторона уже предупреждала о возможных последствиях неурегулированных кризисов на Ближнем Востоке и провокационных действий. Министр призвал все стороны придерживаться сдержанности и решать проблемы путем политико-дипломатических средств.
https://1prime.ru/20240426/shos-847724740.html
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россия, сергей шойгу, новости, иран, запад
Политика, РОССИЯ, Сергей Шойгу, Новости, ИРАН, ЗАПАД
11:21 26.04.2024 (обновлено: 11:31 26.04.2024)
 
Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону

Шойгу заявил о двойных стандартах Запада реализации права государств на самооборону

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Западные страны придерживаются двойных стандартов в рамках реализации права на самооборону, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"Необходимо сказать о двойных стандартах Запада, когда речь заходит о реализации жизненно важного права на самооборону", - отметил он.
Шойгу привел в пример операцию Ирана, которая была ответом на нападение на здание иранского консульства в Дамаске. Он отметил, что результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН и невозможность принять соответствующие решения.
Российская сторона уже предупреждала о возможных последствиях неурегулированных кризисов на Ближнем Востоке и провокационных действий. Министр призвал все стороны придерживаться сдержанности и решать проблемы путем политико-дипломатических средств.
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