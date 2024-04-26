https://1prime.ru/20240426/shoygu-847725624.html
Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону
Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону - 26.04.2024, ПРАЙМ
Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону
Западные страны придерживаются двойных стандартов в рамках реализации права на самооборону, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:21+0300
2024-04-26T11:21+0300
2024-04-26T11:31+0300
политика
россия
сергей шойгу
новости
иран
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/48/842674808_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_304b26d20b168782e9c2d80f76c4174d.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Западные страны придерживаются двойных стандартов в рамках реализации права на самооборону, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу."Необходимо сказать о двойных стандартах Запада, когда речь заходит о реализации жизненно важного права на самооборону", - отметил он.Шойгу привел в пример операцию Ирана, которая была ответом на нападение на здание иранского консульства в Дамаске. Он отметил, что результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН и невозможность принять соответствующие решения.Российская сторона уже предупреждала о возможных последствиях неурегулированных кризисов на Ближнем Востоке и провокационных действий. Министр призвал все стороны придерживаться сдержанности и решать проблемы путем политико-дипломатических средств.
https://1prime.ru/20240426/shos-847724740.html
иран
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/48/842674808_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_dc9741b32205f9ccdbf5a94873d4d366.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, новости, иран, запад
Политика, РОССИЯ, Сергей Шойгу, Новости, ИРАН, ЗАПАД
Шойгу заявил о двойных стандартах Запада в праве государств на самооборону
Шойгу заявил о двойных стандартах Запада реализации права государств на самооборону
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Западные страны придерживаются двойных стандартов в рамках реализации права на самооборону, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"Необходимо сказать о двойных стандартах Запада, когда речь заходит о реализации жизненно важного права на самооборону", - отметил он.
Шойгу привел в пример операцию Ирана, которая была ответом на нападение на здание иранского консульства в Дамаске. Он отметил, что результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН и невозможность принять соответствующие решения.
Российская сторона уже предупреждала о возможных последствиях неурегулированных кризисов на Ближнем Востоке и провокационных действий. Министр призвал все стороны придерживаться сдержанности и решать проблемы путем политико-дипломатических средств.
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС