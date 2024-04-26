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Глава ЦБ оценила возможности РФ по купированию рисков финстабильности - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Глава ЦБ оценила возможности РФ по купированию рисков финстабильности
Глава ЦБ оценила возможности РФ по купированию рисков финстабильности - 26.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ оценила возможности РФ по купированию рисков финстабильности
В случае конфискации замороженных российских активов это не никак повлияет на финансовую стабильность РФ. Она обладает достаточным количеством активов для... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:48+0300
2024-04-26T16:10+0300
банк россии
эльвира набиуллина
экономика рф
активы
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В случае конфискации замороженных российских активов это не никак повлияет на финансовую стабильность РФ. Она обладает достаточным количеством активов для купирования любых рисков для финансовой стабильности при их возникновении, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается возможной конфискации наших золотовалютных резервов: это не окажет никакого влияния на нашу финансовую стабильность. Потому что у нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся", — ответила глава ЦБ на вопрос, как регулятор оценивает влияние на финансовую стабильность страны возможной конфискации российских активов Вашингтоном."Мы долгие годы занимались диверсификацией золотовалютных резервов. Поэтому доступных нам резервов, которые не подвержены влиянию санкций, у нас достаточно для того, чтобы купировать риски для финансовой стабильности, если они возникнут. Сейчас таких рисков нет", — отметила Набиуллина.
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эльвира набиуллина, экономика рф, активы
Банк России, Эльвира Набиуллина, экономика РФ, активы
15:48 26.04.2024 (обновлено: 16:10 26.04.2024)
 
Глава ЦБ оценила возможности РФ по купированию рисков финстабильности

Глава ЦБ: у РФ достаточно активов для купирования рисков финансовой стабильности

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В случае конфискации замороженных российских активов это не никак повлияет на финансовую стабильность РФ. Она обладает достаточным количеством активов для купирования любых рисков для финансовой стабильности при их возникновении, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается возможной конфискации наших золотовалютных резервов: это не окажет никакого влияния на нашу финансовую стабильность. Потому что у нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся", — ответила глава ЦБ на вопрос, как регулятор оценивает влияние на финансовую стабильность страны возможной конфискации российских активов Вашингтоном.
"Мы долгие годы занимались диверсификацией золотовалютных резервов. Поэтому доступных нам резервов, которые не подвержены влиянию санкций, у нас достаточно для того, чтобы купировать риски для финансовой стабильности, если они возникнут. Сейчас таких рисков нет", — отметила Набиуллина.
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Банк РоссииЭльвира Набиуллинаэкономика РФактивы
 
 
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