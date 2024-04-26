https://1prime.ru/20240426/stabilnost-847740971.html

Глава ЦБ оценила возможности РФ по купированию рисков финстабильности

Глава ЦБ оценила возможности РФ по купированию рисков финстабильности - 26.04.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ оценила возможности РФ по купированию рисков финстабильности

В случае конфискации замороженных российских активов это не никак повлияет на финансовую стабильность РФ. Она обладает достаточным количеством активов для... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:48+0300

2024-04-26T15:48+0300

2024-04-26T16:10+0300

банк россии

эльвира набиуллина

экономика рф

активы

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В случае конфискации замороженных российских активов это не никак повлияет на финансовую стабильность РФ. Она обладает достаточным количеством активов для купирования любых рисков для финансовой стабильности при их возникновении, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается возможной конфискации наших золотовалютных резервов: это не окажет никакого влияния на нашу финансовую стабильность. Потому что у нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся", — ответила глава ЦБ на вопрос, как регулятор оценивает влияние на финансовую стабильность страны возможной конфискации российских активов Вашингтоном."Мы долгие годы занимались диверсификацией золотовалютных резервов. Поэтому доступных нам резервов, которые не подвержены влиянию санкций, у нас достаточно для того, чтобы купировать риски для финансовой стабильности, если они возникнут. Сейчас таких рисков нет", — отметила Набиуллина.

https://1prime.ru/20240425/prepyatstviya-847712218.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, экономика рф, активы