https://1prime.ru/20240426/tekhnologii-847743127.html

Набиуллина назвала перспективной технологию видеоидентификации

Набиуллина назвала перспективной технологию видеоидентификации - 26.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала перспективной технологию видеоидентификации

Банк России считает очень перспективной технологию видеоидентификации, она может быть опробована для трансграничных платежей, заявила глава регулятора Эльвира... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T16:18+0300

2024-04-26T16:18+0300

2024-04-26T16:31+0300

банк россии

эльвира набиуллина

технологии

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России считает очень перспективной технологию видеоидентификации, она может быть опробована для трансграничных платежей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Я считаю, что это очень перспективное направление, мы развиваем все цифровые технологии, дистанционные технологии, и видеоидентификация применяется во многих странах. Но здесь есть опасения, связанные с информационной безопасностью и рисками мошенничества, поэтому это нужно отработать в экспериментальном режиме. Мы сейчас обсуждаем с коллегами для того, чтобы запустить этот экспериментальный режим, для этого нужны изменения в нормативно-правовую базу", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции в пятницу."Видеоидентификация в том числе в экспериментальном режиме может быть опробована и для трансграничных платежей, мы здесь видим очень большие перспективы. Конечно, к этому надо переходить", - добавила глава ЦБ.

https://1prime.ru/20240424/tekhnologiya-847647375.html

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эльвира набиуллина, технологии