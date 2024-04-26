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Набиуллина назвала перспективной технологию видеоидентификации
Набиуллина назвала перспективной технологию видеоидентификации - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала перспективной технологию видеоидентификации
Банк России считает очень перспективной технологию видеоидентификации, она может быть опробована для трансграничных платежей, заявила глава регулятора Эльвира... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:18+0300
2024-04-26T16:18+0300
2024-04-26T16:31+0300
банк россии
эльвира набиуллина
технологии
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России считает очень перспективной технологию видеоидентификации, она может быть опробована для трансграничных платежей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Я считаю, что это очень перспективное направление, мы развиваем все цифровые технологии, дистанционные технологии, и видеоидентификация применяется во многих странах. Но здесь есть опасения, связанные с информационной безопасностью и рисками мошенничества, поэтому это нужно отработать в экспериментальном режиме. Мы сейчас обсуждаем с коллегами для того, чтобы запустить этот экспериментальный режим, для этого нужны изменения в нормативно-правовую базу", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции в пятницу."Видеоидентификация в том числе в экспериментальном режиме может быть опробована и для трансграничных платежей, мы здесь видим очень большие перспективы. Конечно, к этому надо переходить", - добавила глава ЦБ.
https://1prime.ru/20240424/tekhnologiya-847647375.html
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эльвира набиуллина, технологии
Банк России, Эльвира Набиуллина, Технологии
Набиуллина назвала перспективной технологию видеоидентификации
Набиуллина: ЦБ считает очень перспективной технологию видеоидентификации
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России считает очень перспективной технологию видеоидентификации, она может быть опробована для трансграничных платежей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Я считаю, что это очень перспективное направление, мы развиваем все цифровые технологии, дистанционные технологии, и видеоидентификация применяется во многих странах. Но здесь есть опасения, связанные с информационной безопасностью и рисками мошенничества, поэтому это нужно отработать в экспериментальном режиме. Мы сейчас обсуждаем с коллегами для того, чтобы запустить этот экспериментальный режим, для этого нужны изменения в нормативно-правовую базу", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Видеоидентификация в том числе в экспериментальном режиме может быть опробована и для трансграничных платежей, мы здесь видим очень большие перспективы. Конечно, к этому надо переходить", - добавила глава ЦБ.
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