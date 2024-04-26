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ФТС зафиксировала замедление внешнего товарооборота в марте - 26.04.2024, ПРАЙМ
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ФТС зафиксировала замедление внешнего товарооборота в марте
ФТС зафиксировала замедление внешнего товарооборота в марте - 26.04.2024, ПРАЙМ
ФТС зафиксировала замедление внешнего товарооборота в марте
Внешний товарооборот России в марте замедлился, в том числе из-за вторичных санкций, в апреле восстанавливается, заявил РИА Новости врио главы Федеральной... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T10:05+0300
2024-04-26T10:05+0300
экономика
фтс россии
экспорт
импорт
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ТАШКЕНТ, 26 апр – ПРАЙМ. Внешний товарооборот России в марте замедлился, в том числе из-за вторичных санкций, в апреле восстанавливается, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. В Ташкенте в пятницу открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ под председательством российской стороны. "Март показал определенное замедление темпов. Частично это связано было со вторичными санкциями. Теперь в апреле мы видим постепенное восстановление товарооборота", - сказал Давыдов в кулуарах заседания, отвечая на вопрос о динамике внешнеторгового оборота в этом году. Врио главы ФТС отметил, что конъюнктура цен на энергоносители очень сильно влияет на общие экспортные показатели. "Но если говорить про импорт, у нас в прошлом году март был такой ударный после паузы в январе-феврале, а в этом году, наоборот, январь-февраль был лучше, март хуже, чем обычно", - уточнил Давыдов. По его оценке, после значительного падения внешнеторгового оборота РФ весной 2022 года бизнес все больше приспосабливается к незаконным западным санкциям. "Эти "ямы" послесанкционные, после введения очередного пакета, они как бы сглаживаются", - отметил Давыдов. "Поэтому я бы сказал, что мы находимся в состоянии равновесия, которое было приобретено после всех санкций. Год назад мы вышли на такую работу предсказуемую - без прорывов в торговых отношениях, но и без каких-то серьезных проседаний, которые бы вызывали необходимость бить в колокола и говорить, что у нас там негативные тенденции", - добавил врио главы ФТС.
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фтс россии, экспорт, импорт
Экономика, ФТС России, экспорт, импорт
10:05 26.04.2024
 
ФТС зафиксировала замедление внешнего товарооборота в марте

ФТС: экспорт-импорт РФ в марте замедлился, но сейчас восстанавливается

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ТАШКЕНТ, 26 апр – ПРАЙМ. Внешний товарооборот России в марте замедлился, в том числе из-за вторичных санкций, в апреле восстанавливается, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
В Ташкенте в пятницу открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ под председательством российской стороны.
"Март показал определенное замедление темпов. Частично это связано было со вторичными санкциями. Теперь в апреле мы видим постепенное восстановление товарооборота", - сказал Давыдов в кулуарах заседания, отвечая на вопрос о динамике внешнеторгового оборота в этом году.
Врио главы ФТС отметил, что конъюнктура цен на энергоносители очень сильно влияет на общие экспортные показатели. "Но если говорить про импорт, у нас в прошлом году март был такой ударный после паузы в январе-феврале, а в этом году, наоборот, январь-февраль был лучше, март хуже, чем обычно", - уточнил Давыдов.
По его оценке, после значительного падения внешнеторгового оборота РФ весной 2022 года бизнес все больше приспосабливается к незаконным западным санкциям. "Эти "ямы" послесанкционные, после введения очередного пакета, они как бы сглаживаются", - отметил Давыдов.
"Поэтому я бы сказал, что мы находимся в состоянии равновесия, которое было приобретено после всех санкций. Год назад мы вышли на такую работу предсказуемую - без прорывов в торговых отношениях, но и без каких-то серьезных проседаний, которые бы вызывали необходимость бить в колокола и говорить, что у нас там негативные тенденции", - добавил врио главы ФТС.
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