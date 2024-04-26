https://1prime.ru/20240426/tovarooborot-847721165.html

ФТС зафиксировала замедление внешнего товарооборота в марте

ФТС зафиксировала замедление внешнего товарооборота в марте - 26.04.2024, ПРАЙМ

ФТС зафиксировала замедление внешнего товарооборота в марте

Внешний товарооборот России в марте замедлился, в том числе из-за вторичных санкций, в апреле восстанавливается, заявил РИА Новости врио главы Федеральной... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T10:05+0300

2024-04-26T10:05+0300

2024-04-26T10:05+0300

экономика

фтс россии

экспорт

импорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр – ПРАЙМ. Внешний товарооборот России в марте замедлился, в том числе из-за вторичных санкций, в апреле восстанавливается, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. В Ташкенте в пятницу открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ под председательством российской стороны. "Март показал определенное замедление темпов. Частично это связано было со вторичными санкциями. Теперь в апреле мы видим постепенное восстановление товарооборота", - сказал Давыдов в кулуарах заседания, отвечая на вопрос о динамике внешнеторгового оборота в этом году. Врио главы ФТС отметил, что конъюнктура цен на энергоносители очень сильно влияет на общие экспортные показатели. "Но если говорить про импорт, у нас в прошлом году март был такой ударный после паузы в январе-феврале, а в этом году, наоборот, январь-февраль был лучше, март хуже, чем обычно", - уточнил Давыдов. По его оценке, после значительного падения внешнеторгового оборота РФ весной 2022 года бизнес все больше приспосабливается к незаконным западным санкциям. "Эти "ямы" послесанкционные, после введения очередного пакета, они как бы сглаживаются", - отметил Давыдов. "Поэтому я бы сказал, что мы находимся в состоянии равновесия, которое было приобретено после всех санкций. Год назад мы вышли на такую работу предсказуемую - без прорывов в торговых отношениях, но и без каких-то серьезных проседаний, которые бы вызывали необходимость бить в колокола и говорить, что у нас там негативные тенденции", - добавил врио главы ФТС.

https://1prime.ru/20240426/sng-847719751.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фтс россии, экспорт, импорт