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Трамп выразил желание восстановить господство консерватизма

Трамп выразил желание восстановить господство консерватизма - 26.04.2024, ПРАЙМ

Трамп выразил желание восстановить господство консерватизма

Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить сотрудничество с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и восстановить господство консерватизма. Об... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T13:26+0300

2024-04-26T13:26+0300

2024-04-26T13:26+0300

политика

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БУДАПЕШТ, 26 апр - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить сотрудничество с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и восстановить господство консерватизма. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште."Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать с премьер-министром Виктором Орбаном, когда я принесу присягу в качестве 47-го президента США", - сказал он.Он таже заявил, что консерваторы должны быть единными в защите своих ценностей, чтобы спасти цивилизацию от коммунистов, марксистов и фашистов.Орбан в свою очередь поддержал Трампа и сравнил его с героем венгерского фольклора, отметив, что он в итоге может победить на президентских выборах. Орбан также назвал Трампа "великим лидером", уважаемым в мире.

https://1prime.ru/20240426/dedollarizatsiya-847717645.html

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дональд трамп, виктор орбан, новости