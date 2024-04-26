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Трамп выразил желание восстановить господство консерватизма
Трамп выразил желание восстановить господство консерватизма - 26.04.2024, ПРАЙМ
Трамп выразил желание восстановить господство консерватизма
Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить сотрудничество с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и восстановить господство консерватизма. Об... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:26+0300
2024-04-26T13:26+0300
2024-04-26T13:26+0300
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БУДАПЕШТ, 26 апр - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить сотрудничество с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и восстановить господство консерватизма. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште."Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать с премьер-министром Виктором Орбаном, когда я принесу присягу в качестве 47-го президента США", - сказал он.Он таже заявил, что консерваторы должны быть единными в защите своих ценностей, чтобы спасти цивилизацию от коммунистов, марксистов и фашистов.Орбан в свою очередь поддержал Трампа и сравнил его с героем венгерского фольклора, отметив, что он в итоге может победить на президентских выборах. Орбан также назвал Трампа "великим лидером", уважаемым в мире.
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Политика, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Новости
Трамп выразил желание восстановить господство консерватизма
Трамп заявил, что хочет восстановить господство консерватизма и опять работать с Орбаном
БУДАПЕШТ, 26 апр - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить сотрудничество с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и восстановить господство консерватизма. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште.
"Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать с премьер-министром Виктором Орбаном, когда я принесу присягу в качестве 47-го президента США", - сказал он.
Он таже заявил, что консерваторы должны быть единными в защите своих ценностей, чтобы спасти цивилизацию от коммунистов, марксистов и фашистов.
Орбан в свою очередь поддержал Трампа и сравнил его с героем венгерского фольклора, отметив, что он в итоге может победить на президентских выборах. Орбан также назвал Трампа "великим лидером", уважаемым в мире.
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