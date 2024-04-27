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В США произошел первый в 2024 году крах банка

В США произошел первый в 2024 году крах банка - 27.04.2024, ПРАЙМ

В США произошел первый в 2024 году крах банка

Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T05:13+0300

2024-04-27T05:13+0300

2024-04-27T05:14+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC), что оказалось первым крахом кредитной организации в стране за 2024 год, говорится в заявлении FDIC. "Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания, который назначил преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов", - сообщили в FDIC. При этом, как уточняется, для защиты вкладчиков FDIC уже достигла соглашения с другой кредитной организацией Fulton Bank по принятию большей части депозитов и приобретению активы рухнувшего банка. "Филиалы Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке вновь откроются как филиалы Fulton Bank в субботу или в понедельник в обычные рабочие часы", - добавили в корпорации. В FDIC объяснили, что падение Republic Bank стало первым среди банков США в текущем году после предыдущего краха Citizens Bank в Айове в ноябре 2023 года. Сложности в банковском секторе США обострились в марте 2023 года после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в 20 крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В мае 2023 года департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния передал First Republic Bank, чье название схоже с рухнувшим в апреле 2024 года Republic First Bank, в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.

https://1prime.ru/20240412/sud-847324880.html

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сша, банк, банкротство