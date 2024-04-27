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Минэкономразвития объяснило рост доходов населения в первом квартале

Минэкономразвития объяснило рост доходов населения в первом квартале - 27.04.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития объяснило рост доходов населения в первом квартале

Рост реальных располагаемых доходов населения в первом квартале 2024 года объясняется рядом факторов, в частности увеличением заработных плат в условиях низкой... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T19:32+0300

2024-04-27T19:32+0300

2024-04-27T19:32+0300

доходы населения

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Рост реальных располагаемых доходов населения в первом квартале 2024 года объясняется рядом факторов, в частности увеличением заработных плат в условиях низкой безработицы, прокомментировал данные статистики директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов. Как ранее в субботу сообщил Росстат, реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2024 года выросли на 5,8% в годовом выражении после роста на 7% в четвертом квартале 2023 года. "Уверенный рост реальных денежных доходов населения в 1-м квартале 2024 года объясняется рядом факторов. Во-первых, это рост заработных плат в условиях низкой безработицы. В числе отраслей с наиболее высокими темпами роста зарплат - информация и связь, строительство и обрабатывающие производства, которые одновременно являются драйверами развития экономики", - сказал Денисов. Еще один тренд, по его словам - рост предпринимательских доходов в наиболее динамично развивающихся секторах на фоне общего фронтального роста экономики. "Третий фактор роста доходов - продолжающаяся системная поддержка государством нуждающихся слоев населения при помощи различных социальных выплат. Это, в частности, способствовало росту доходов в наименее обеспеченных группах населения", - добавил он. Он также указал, что рынок труда РФ продолжает оставаться гибким, о чем свидетельствует рост экономики (в первом квартале на 5,4% в годовом выражении). Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 5,2%.

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доходы населения