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Эксперт назвал последствия краха Republic First Bank для финсистемы США
Эксперт назвал последствия краха Republic First Bank для финсистемы США - 27.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал последствия краха Republic First Bank для финсистемы США
Крах американского Republic First Bank говорит о проблемах региональных банков в США, но не спровоцирует эффекта домино ввиду его небольших размеров,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:40+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Крах американского Republic First Bank говорит о проблемах региональных банков в США, но не спровоцирует эффекта домино ввиду его небольших размеров, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC), что оказалось первым крахом кредитной организации в стране в этом году. Для защиты вкладчиков FDIC уже достигла соглашения с другой кредитной организацией, Fulton Bank, о том, что та примет большую части депозитов и приобретёт активы рухнувшего банка. "Активы Republic First Bank уже переданы Fulton Bank, на клиентах банка этот процесс никак не отразится. Эффект домино вряд ли возникнет из-за малых размеров банка, однако крах этого банка наглядно демонстрирует проблемы региональных банков: его крах - отголоски их кризиса", - отмечает Осадчий. Он напомнил, что весной прошлого года катастрофу уже потерпели Silvergate Capital, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Причины краха те же – рост издержек и отток депозитов.
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сша, банк, новости
Экономика, США, банк, Новости
Эксперт назвал последствия краха Republic First Bank для финсистемы США
Эксперт: крах Republic First Bank не вызовет эффекта домино в финсистеме США
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Крах американского Republic First Bank говорит о проблемах региональных банков в США, но не спровоцирует эффекта домино ввиду его небольших размеров, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC), что оказалось первым крахом кредитной организации в стране в этом году. Для защиты вкладчиков FDIC уже достигла соглашения с другой кредитной организацией, Fulton Bank, о том, что та примет большую части депозитов и приобретёт активы рухнувшего банка.
"Активы Republic First Bank уже переданы Fulton Bank, на клиентах банка этот процесс никак не отразится. Эффект домино вряд ли возникнет из-за малых размеров банка, однако крах этого банка наглядно демонстрирует проблемы региональных банков: его крах - отголоски их кризиса", - отмечает Осадчий.
Он напомнил, что весной прошлого года катастрофу уже потерпели Silvergate Capital, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Причины краха те же – рост издержек и отток депозитов.
Стало известно, сколько американцев не доверяют банковской системе США