Эксперт назвал последствия краха Republic First Bank для финсистемы США

Эксперт назвал последствия краха Republic First Bank для финсистемы США

2024-04-27T11:40+0300

экономика

сша

банк

новости

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Крах американского Republic First Bank говорит о проблемах региональных банков в США, но не спровоцирует эффекта домино ввиду его небольших размеров, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC), что оказалось первым крахом кредитной организации в стране в этом году. Для защиты вкладчиков FDIC уже достигла соглашения с другой кредитной организацией, Fulton Bank, о том, что та примет большую части депозитов и приобретёт активы рухнувшего банка. "Активы Republic First Bank уже переданы Fulton Bank, на клиентах банка этот процесс никак не отразится. Эффект домино вряд ли возникнет из-за малых размеров банка, однако крах этого банка наглядно демонстрирует проблемы региональных банков: его крах - отголоски их кризиса", - отмечает Осадчий. Он напомнил, что весной прошлого года катастрофу уже потерпели Silvergate Capital, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Причины краха те же – рост издержек и отток депозитов.

сша

