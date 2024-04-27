https://1prime.ru/20240427/moshennichestvo-847758894.html
Россиян предупредили о мошеннических схемах с "госпособиями"
Россиян предупредили о мошеннических схемах с "госпособиями" - 27.04.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошеннических схемах с "госпособиями"
Специалисты ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, которые предлагали крупное денежное пособие от лица государства, через них мошенники воровали... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:52+0300
2024-04-27T09:52+0300
2024-04-27T09:52+0300
мошенничество
пособия
россия
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Специалисты ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, которые предлагали крупное денежное пособие от лица государства, через них мошенники воровали персональные данные и получали доступ к банковским аккаунтам жертв, сообщила пресс-служба компании. "Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, предлагающие пользователям якобы от лица государства крупное денежное пособие. На деле же у жертв похищали персональные данные, а на их устройства под видом "сертификата безопасности" или "антиспам-программы" устанавливалось вредоносное ПО (ВПО). Мошенническая кампания была направлена на получение злоумышленниками доступа к банковским аккаунтам пользователей", - говорится в сообщении. Фишинговый сайт, на который злоумышленники заманивали жертв, имитировал "Госуслуги" - gos-uslugi[.]biz. На нем жертве предлагали "оформить заявку" на получение крупного денежного пособия, потом его направляли на страницу для ввода персональных данных: ФИО, телефона и номера банковской карты. После этого пользователя перебрасывало на страницу, где надо было якобы скачать "сертификат безопасности" - на деле это было вредоносное Android-приложение. На втором этапе жертва направлялась на вспомогательный домен, где нужно было повторить действия - ввести персональные данные и скачать вредоносный "сертификат". Так злоумышленники перестраховывались на случай, если пользователь не введет данные или не скачает вирус на первом этапе. "Интересная особенность: в качестве хостинга для вредоноса использовался украинский сервис Ucoz. Согласно данным Solar AURA, такие случаи единичны – в большинстве фишинговых атак, с которыми сталкиваются эксперты, используются российские либо европейские дата-центры", - отметили в ГК "Солар". Вирусное приложение, которым пользовались злоумышленники, запрашивало разрешение на автозапуск, чтение и отправку смс-сообщений. Оно работало в фоновом режиме сразу после запуска. Такого набора функций достаточно, чтобы скомпрометировать банковский аккаунт, потому что у мошенников есть персональные данные. Мошенник мог авторизоваться в личном кабинете онлайн-банкинга по коду из смс-сообщений. Не исключено, что этот же вирус можно использовать для вывода средств жертвы через смс-банкинг.
https://1prime.ru/20240426/moshenniki-847711018.html
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пособия, россия
Мошенничество, пособия, РОССИЯ
Россиян предупредили о мошеннических схемах с "госпособиями"
"Солар" выявил мошенников, крадущих личные данные под видом сайта госпособий
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Специалисты ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, которые предлагали крупное денежное пособие от лица государства, через них мошенники воровали персональные данные и получали доступ к банковским аккаунтам жертв, сообщила пресс-служба компании.
"Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, предлагающие пользователям якобы от лица государства крупное денежное пособие. На деле же у жертв похищали персональные данные, а на их устройства под видом "сертификата безопасности" или "антиспам-программы" устанавливалось вредоносное ПО (ВПО). Мошенническая кампания была направлена на получение злоумышленниками доступа к банковским аккаунтам пользователей", - говорится в сообщении.
Фишинговый сайт, на который злоумышленники заманивали жертв, имитировал "Госуслуги" - gos-uslugi[.]biz. На нем жертве предлагали "оформить заявку" на получение крупного денежного пособия, потом его направляли на страницу для ввода персональных данных: ФИО, телефона и номера банковской карты. После этого пользователя перебрасывало на страницу, где надо было якобы скачать "сертификат безопасности" - на деле это было вредоносное Android-приложение.
Россиян предупредили об уловках мошенников перед майскими праздниками
На втором этапе жертва направлялась на вспомогательный домен, где нужно было повторить действия - ввести персональные данные и скачать вредоносный "сертификат". Так злоумышленники перестраховывались на случай, если пользователь не введет данные или не скачает вирус на первом этапе.
"Интересная особенность: в качестве хостинга для вредоноса использовался украинский сервис Ucoz. Согласно данным Solar AURA, такие случаи единичны – в большинстве фишинговых атак, с которыми сталкиваются эксперты, используются российские либо европейские дата-центры", - отметили в ГК "Солар".
Вирусное приложение, которым пользовались злоумышленники, запрашивало разрешение на автозапуск, чтение и отправку смс-сообщений. Оно работало в фоновом режиме сразу после запуска. Такого набора функций достаточно, чтобы скомпрометировать банковский аккаунт, потому что у мошенников есть персональные данные. Мошенник мог авторизоваться в личном кабинете онлайн-банкинга по коду из смс-сообщений. Не исключено, что этот же вирус можно использовать для вывода средств жертвы через смс-банкинг.