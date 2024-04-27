Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о мошеннических схемах с "госпособиями" - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240427/moshennichestvo-847758894.html
Россиян предупредили о мошеннических схемах с "госпособиями"
Россиян предупредили о мошеннических схемах с "госпособиями" - 27.04.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошеннических схемах с "госпособиями"
Специалисты ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, которые предлагали крупное денежное пособие от лица государства, через них мошенники воровали... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:52+0300
2024-04-27T09:52+0300
мошенничество
пособия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77832/64/778326403_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_d545b8b5042750f880643274b71fcda8.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Специалисты ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, которые предлагали крупное денежное пособие от лица государства, через них мошенники воровали персональные данные и получали доступ к банковским аккаунтам жертв, сообщила пресс-служба компании. "Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, предлагающие пользователям якобы от лица государства крупное денежное пособие. На деле же у жертв похищали персональные данные, а на их устройства под видом "сертификата безопасности" или "антиспам-программы" устанавливалось вредоносное ПО (ВПО). Мошенническая кампания была направлена на получение злоумышленниками доступа к банковским аккаунтам пользователей", - говорится в сообщении. Фишинговый сайт, на который злоумышленники заманивали жертв, имитировал "Госуслуги" - gos-uslugi[.]biz. На нем жертве предлагали "оформить заявку" на получение крупного денежного пособия, потом его направляли на страницу для ввода персональных данных: ФИО, телефона и номера банковской карты. После этого пользователя перебрасывало на страницу, где надо было якобы скачать "сертификат безопасности" - на деле это было вредоносное Android-приложение. На втором этапе жертва направлялась на вспомогательный домен, где нужно было повторить действия - ввести персональные данные и скачать вредоносный "сертификат". Так злоумышленники перестраховывались на случай, если пользователь не введет данные или не скачает вирус на первом этапе. "Интересная особенность: в качестве хостинга для вредоноса использовался украинский сервис Ucoz. Согласно данным Solar AURA, такие случаи единичны – в большинстве фишинговых атак, с которыми сталкиваются эксперты, используются российские либо европейские дата-центры", - отметили в ГК "Солар". Вирусное приложение, которым пользовались злоумышленники, запрашивало разрешение на автозапуск, чтение и отправку смс-сообщений. Оно работало в фоновом режиме сразу после запуска. Такого набора функций достаточно, чтобы скомпрометировать банковский аккаунт, потому что у мошенников есть персональные данные. Мошенник мог авторизоваться в личном кабинете онлайн-банкинга по коду из смс-сообщений. Не исключено, что этот же вирус можно использовать для вывода средств жертвы через смс-банкинг.
https://1prime.ru/20240426/moshenniki-847711018.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77832/64/778326403_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_b8ab4d1be8e96f8aef39e30b95eb7934.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пособия, россия
Мошенничество, пособия, РОССИЯ
09:52 27.04.2024
 
Россиян предупредили о мошеннических схемах с "госпособиями"

"Солар" выявил мошенников, крадущих личные данные под видом сайта госпособий

© fotolia.com / ScanrailКиберпреступность
Киберпреступность - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Специалисты ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, которые предлагали крупное денежное пособие от лица государства, через них мошенники воровали персональные данные и получали доступ к банковским аккаунтам жертв, сообщила пресс-служба компании.
"Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, предлагающие пользователям якобы от лица государства крупное денежное пособие. На деле же у жертв похищали персональные данные, а на их устройства под видом "сертификата безопасности" или "антиспам-программы" устанавливалось вредоносное ПО (ВПО). Мошенническая кампания была направлена на получение злоумышленниками доступа к банковским аккаунтам пользователей", - говорится в сообщении.
Фишинговый сайт, на который злоумышленники заманивали жертв, имитировал "Госуслуги" - gos-uslugi[.]biz. На нем жертве предлагали "оформить заявку" на получение крупного денежного пособия, потом его направляли на страницу для ввода персональных данных: ФИО, телефона и номера банковской карты. После этого пользователя перебрасывало на страницу, где надо было якобы скачать "сертификат безопасности" - на деле это было вредоносное Android-приложение.
Продажа билетов - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Россиян предупредили об уловках мошенников перед майскими праздниками
Вчера, 03:03
На втором этапе жертва направлялась на вспомогательный домен, где нужно было повторить действия - ввести персональные данные и скачать вредоносный "сертификат". Так злоумышленники перестраховывались на случай, если пользователь не введет данные или не скачает вирус на первом этапе.
"Интересная особенность: в качестве хостинга для вредоноса использовался украинский сервис Ucoz. Согласно данным Solar AURA, такие случаи единичны – в большинстве фишинговых атак, с которыми сталкиваются эксперты, используются российские либо европейские дата-центры", - отметили в ГК "Солар".
Вирусное приложение, которым пользовались злоумышленники, запрашивало разрешение на автозапуск, чтение и отправку смс-сообщений. Оно работало в фоновом режиме сразу после запуска. Такого набора функций достаточно, чтобы скомпрометировать банковский аккаунт, потому что у мошенников есть персональные данные. Мошенник мог авторизоваться в личном кабинете онлайн-банкинга по коду из смс-сообщений. Не исключено, что этот же вирус можно использовать для вывода средств жертвы через смс-банкинг.
 
МошенничествопособияРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала