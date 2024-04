https://1prime.ru/20240427/otkrytie-847761496.html

"Открытие Холдинг" помирился с экс-бенефициарами в споре по акциям ОВК

МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в споре по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой, которая просила признать незаконным договор купли-продажи акций ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" от 14 августа 2017 года между кипрской Rebusia Holdings Ltd и "Открытие Холдингом", следует из сообщения Булатовой на Федресурсе. В порядке применения последствий недействительности сделки конкурсный управляющий просил взыскать в пользу должника более 6,5 миллиарда рублей убытков солидарно: с кипрской Rebusia Holdings Ltd – всю эту сумму, с экс-бенефициаров "Открытие Холдинга" Вадима Беляева и Александра Несиса, подконтрольной Несису компании "Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд" и ее топ-менеджера Константина Янакова – около 3,2 миллиарда рублей. Подробности оспариваемой сделки и условия мирового соглашения на Федресурсе и в материалах суда пока не сообщаются. Заявление Булатовой было подано в суд в марте 2023 года, мировое соглашение суд утвердил на заседании 26 апреля. Кипрская компания Rebusia Holdings Ltd связана с группой O1 Group бизнесмена Бориса Минца, объявленного в международный розыск по делу о растрате 34 миллиардов рублей банка "Открытие". В июле 2022 года, когда суд по собственному заявлению компании признал "Открытие Холдинг" банкротом, общая сумма требований, включенных в реестр требований его кредиторов, и признанных за реестром превышала 920 миллиардов рублей. Пока не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда рублей. До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.

