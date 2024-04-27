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"Открытие Холдинг" помирился с экс-бенефициарами в споре по акциям ОВК - 27.04.2024, ПРАЙМ
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"Открытие Холдинг" помирился с экс-бенефициарами в споре по акциям ОВК
"Открытие Холдинг" помирился с экс-бенефициарами в споре по акциям ОВК - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Открытие Холдинг" помирился с экс-бенефициарами в споре по акциям ОВК
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в споре по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой, которая просила признать... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T10:52+0300
2024-04-27T10:52+0300
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в споре по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой, которая просила признать незаконным договор купли-продажи акций ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" от 14 августа 2017 года между кипрской Rebusia Holdings Ltd и "Открытие Холдингом", следует из сообщения Булатовой на Федресурсе. В порядке применения последствий недействительности сделки конкурсный управляющий просил взыскать в пользу должника более 6,5 миллиарда рублей убытков солидарно: с кипрской Rebusia Holdings Ltd – всю эту сумму, с экс-бенефициаров "Открытие Холдинга" Вадима Беляева и Александра Несиса, подконтрольной Несису компании "Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд" и ее топ-менеджера Константина Янакова – около 3,2 миллиарда рублей. Подробности оспариваемой сделки и условия мирового соглашения на Федресурсе и в материалах суда пока не сообщаются. Заявление Булатовой было подано в суд в марте 2023 года, мировое соглашение суд утвердил на заседании 26 апреля. Кипрская компания Rebusia Holdings Ltd связана с группой O1 Group бизнесмена Бориса Минца, объявленного в международный розыск по делу о растрате 34 миллиардов рублей банка "Открытие". В июле 2022 года, когда суд по собственному заявлению компании признал "Открытие Холдинг" банкротом, общая сумма требований, включенных в реестр требований его кредиторов, и признанных за реестром превышала 920 миллиардов рублей. Пока не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда рублей. До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.
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открытие холдинг, новости
Открытие Холдинг, Новости
10:52 27.04.2024
 
"Открытие Холдинг" помирился с экс-бенефициарами в споре по акциям ОВК

"Открытие Холдинг" помирился с экс-бенефициарами Беляевым и Несисом

© Фото : аккаунт банка "Открытие" на FacebookОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : аккаунт банка "Открытие" на Facebook
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в споре по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой, которая просила признать незаконным договор купли-продажи акций ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" от 14 августа 2017 года между кипрской Rebusia Holdings Ltd и "Открытие Холдингом", следует из сообщения Булатовой на Федресурсе.
В порядке применения последствий недействительности сделки конкурсный управляющий просил взыскать в пользу должника более 6,5 миллиарда рублей убытков солидарно: с кипрской Rebusia Holdings Ltd – всю эту сумму, с экс-бенефициаров "Открытие Холдинга" Вадима Беляева и Александра Несиса, подконтрольной Несису компании "Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд" и ее топ-менеджера Константина Янакова – около 3,2 миллиарда рублей.
Подробности оспариваемой сделки и условия мирового соглашения на Федресурсе и в материалах суда пока не сообщаются. Заявление Булатовой было подано в суд в марте 2023 года, мировое соглашение суд утвердил на заседании 26 апреля.
Кипрская компания Rebusia Holdings Ltd связана с группой O1 Group бизнесмена Бориса Минца, объявленного в международный розыск по делу о растрате 34 миллиардов рублей банка "Открытие".
В июле 2022 года, когда суд по собственному заявлению компании признал "Открытие Холдинг" банкротом, общая сумма требований, включенных в реестр требований его кредиторов, и признанных за реестром превышала 920 миллиардов рублей. Пока не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда рублей.
До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.
Кресло судьи - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2024
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