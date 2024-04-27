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"Танк-черепаха": в ВСУ сначала над ним смеялись, но скоро перестали
"Танк-черепаха": в ВСУ сначала над ним смеялись, но скоро перестали - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Танк-черепаха": в ВСУ сначала над ним смеялись, но скоро перестали
Российский "танк-черепаха" вызывал насмешки, но быстро выяснилось, что причудливая дополнительная броня в действительности эффективно защищает от БПЛА,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:53+0300
2024-04-27T09:53+0300
2024-04-27T10:20+0300
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Российский "танк-черепаха" вызывал насмешки, но быстро выяснилось, что причудливая дополнительная броня в действительности эффективно защищает от БПЛА, рассказывает в материале для Forbes обозреватель Дэвид Экс.Впервые "танк-черепаха" (в России ему дали прозвище "Царь-мангал". – прим. ред.) появился в начале апреля на поле боя под Красногоровкой к западу от Донецка и, по выражению Экса, "вызвал недоумение" у операторов беспилотников ВСУ.Как объясняет обозреватель, "танк-черепаха" – это российский танк Т-72, над корпусом и башней которого установлено некое подобие крыши из панцирной брони."Самое невероятное, что этот причудливый танк с усиленной броней оказался далеко не штучным экземпляром. Это уже поветрие: все больше российских экипажей приходят к тому, что столь причудливая самодельная броня действительно работает", - говорится в статье.К концу месяца легкомысленное отношение к этим танкам изменилось, пишет Экс. Они стали привычным зрелищем на передовой и, оснащенные РЭБ против БПЛА и катковыми минными тралами, провели несколько впечатляющих рейдов на Красногоровку."Я знаю, что люди смеются (над "танком-черепахой" – прим. ред.), но сам не считаю, что это такая уж бредовая переделка. Русские адаптируются к конкретным боевым условиям", - цитируется в статье высказывание аналитика из Института исследований внешней политики в Филадельфии Роба Ли.При этом автор материала предполагает, что ВС России засылают "танки-черепахи" перед другой бронетехникой для расчистки пути до самых позиций ВСУ – и с этой задачей они, "похоже, справляются".Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, танки, всу
РОССИЯ, Танки, ВСУ, Вооружения
"Танк-черепаха": в ВСУ сначала над ним смеялись, но скоро перестали
Forbes: российский "танк-черепаха" вызывал насмешки, но оказался эффективен
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ.
Российский "танк-черепаха" вызывал насмешки, но быстро выяснилось, что причудливая дополнительная броня в действительности эффективно защищает от БПЛА, рассказывает в материале для Forbes
обозреватель Дэвид Экс.
Впервые "танк-черепаха" (в России ему дали прозвище "Царь-мангал". – прим. ред.) появился в начале апреля на поле боя под Красногоровкой к западу от Донецка и, по выражению Экса, "вызвал недоумение" у операторов беспилотников ВСУ.
Как объясняет обозреватель, "танк-черепаха" – это российский танк Т-72, над корпусом и башней которого установлено некое подобие крыши из панцирной брони.
"Самое невероятное, что этот причудливый танк с усиленной броней оказался далеко не штучным экземпляром. Это уже поветрие: все больше российских экипажей приходят к тому, что столь причудливая самодельная броня действительно работает", - говорится в статье.
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К концу месяца легкомысленное отношение к этим танкам изменилось, пишет Экс. Они стали привычным зрелищем на передовой и, оснащенные РЭБ против БПЛА и катковыми минными тралами, провели несколько впечатляющих рейдов на Красногоровку.
"Я знаю, что люди смеются (над "танком-черепахой" – прим. ред.), но сам не считаю, что это такая уж бредовая переделка. Русские адаптируются к конкретным боевым условиям", - цитируется в статье высказывание аналитика из Института исследований внешней политики в Филадельфии Роба Ли.
При этом автор материала предполагает, что ВС России засылают "танки-черепахи" перед другой бронетехникой для расчистки пути до самых позиций ВСУ – и с этой задачей они, "похоже, справляются".