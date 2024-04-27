Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240427/upadok-847786226.html
"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США
"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США
Соединенные Штаты ждет упадок, от которого немногие могучие державы оправились, предположила газета The Washington Post, основываясь на докладе аналитического... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T21:24+0300
2024-04-27T21:25+0300
сша
упадок
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ждет упадок, от которого немногие могучие державы оправились, предположила газета The Washington Post, основываясь на докладе аналитического центра RAND Corporation*."Что привело к "относительному снижению авторитета США", в соответствии с докладом? В первой главе четко объясняется проблема Америки: "Ее конкурентное положение находится под угрозой как изнутри (из-за замедления роста производительности, старения населения, поляризации политической системы и все более коррумпированной информационной среды), так и извне (из-за растущего прямого вызова со стороны Китая и снижения уважения к мощи США со стороны десятков развивающихся стран)", – указывается в материале статьи.Среди причин деградации страны газета перечисляет "пристрастие к роскоши", неспособность идти в ногу с развитием технологий, враждующие между собой элиты и сильнейший стресс, связанный с военными конфликтами в мире.Журналисты WP подчеркивают, что американское общество осознает проблему, но оно не может договориться о ее решении. В случае отсутствия договоренности США может попасть "в нисходящую спираль" и повторить судьбу Римской, Османской, Австро-Венгерской империи или СССР.WP напоминает, что восстановление после подобных исторических упадков в истории встречается редко.* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
https://1prime.ru/20240427/mobilizatsiya-847781626.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, упадок
США, Упадок
21:24 27.04.2024 (обновлено: 21:25 27.04.2024)
 
"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США

RAND*: снижение авторитета США ускоряется и может привести к упадку страны

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ждет упадок, от которого немногие могучие державы оправились, предположила газета The Washington Post, основываясь на докладе аналитического центра RAND Corporation*.
"Что привело к "относительному снижению авторитета США", в соответствии с докладом? В первой главе четко объясняется проблема Америки: "Ее конкурентное положение находится под угрозой как изнутри (из-за замедления роста производительности, старения населения, поляризации политической системы и все более коррумпированной информационной среды), так и извне (из-за растущего прямого вызова со стороны Китая и снижения уважения к мощи США со стороны десятков развивающихся стран)", – указывается в материале статьи.
Среди причин деградации страны газета перечисляет "пристрастие к роскоши", неспособность идти в ногу с развитием технологий, враждующие между собой элиты и сильнейший стресс, связанный с военными конфликтами в мире.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией
16:32
Журналисты WP подчеркивают, что американское общество осознает проблему, но оно не может договориться о ее решении. В случае отсутствия договоренности США может попасть "в нисходящую спираль" и повторить судьбу Римской, Османской, Австро-Венгерской империи или СССР.
WP напоминает, что восстановление после подобных исторических упадков в истории встречается редко.
* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
 
СШАУпадок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала