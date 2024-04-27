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"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США
"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США
Соединенные Штаты ждет упадок, от которого немногие могучие державы оправились, предположила газета The Washington Post, основываясь на докладе аналитического... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T21:24+0300
2024-04-27T21:24+0300
2024-04-27T21:25+0300
сша
упадок
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ждет упадок, от которого немногие могучие державы оправились, предположила газета The Washington Post, основываясь на докладе аналитического центра RAND Corporation*."Что привело к "относительному снижению авторитета США", в соответствии с докладом? В первой главе четко объясняется проблема Америки: "Ее конкурентное положение находится под угрозой как изнутри (из-за замедления роста производительности, старения населения, поляризации политической системы и все более коррумпированной информационной среды), так и извне (из-за растущего прямого вызова со стороны Китая и снижения уважения к мощи США со стороны десятков развивающихся стран)", – указывается в материале статьи.Среди причин деградации страны газета перечисляет "пристрастие к роскоши", неспособность идти в ногу с развитием технологий, враждующие между собой элиты и сильнейший стресс, связанный с военными конфликтами в мире.Журналисты WP подчеркивают, что американское общество осознает проблему, но оно не может договориться о ее решении. В случае отсутствия договоренности США может попасть "в нисходящую спираль" и повторить судьбу Римской, Османской, Австро-Венгерской империи или СССР.WP напоминает, что восстановление после подобных исторических упадков в истории встречается редко.* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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сша, упадок
"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США
RAND*: снижение авторитета США ускоряется и может привести к упадку страны
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ.
Соединенные Штаты ждет упадок, от которого немногие могучие державы оправились, предположила
газета The Washington Post, основываясь на докладе аналитического центра RAND Corporation*.
"Что привело к "относительному снижению авторитета США", в соответствии с докладом? В первой главе четко объясняется проблема Америки: "Ее конкурентное положение находится под угрозой как изнутри (из-за замедления роста производительности, старения населения, поляризации политической системы и все более коррумпированной информационной среды), так и извне (из-за растущего прямого вызова со стороны Китая и снижения уважения к мощи США со стороны десятков развивающихся стран)", – указывается в материале статьи.
Среди причин деградации страны газета перечисляет "пристрастие к роскоши", неспособность идти в ногу с развитием технологий, враждующие между собой элиты и сильнейший стресс, связанный с военными конфликтами в мире.
NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией
Журналисты WP подчеркивают, что американское общество осознает проблему, но оно не может договориться о ее решении. В случае отсутствия договоренности США может попасть "в нисходящую спираль" и повторить судьбу Римской, Османской, Австро-Венгерской империи или СССР.
WP напоминает, что восстановление после подобных исторических упадков в истории встречается редко.
* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.