https://1prime.ru/20240427/upadok-847786226.html

"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США

"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Нисходящая спираль". Аналитики предупредили об угрозе упадка США

Соединенные Штаты ждет упадок, от которого немногие могучие державы оправились, предположила газета The Washington Post, основываясь на докладе аналитического... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T21:24+0300

2024-04-27T21:24+0300

2024-04-27T21:25+0300

сша

упадок

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ждет упадок, от которого немногие могучие державы оправились, предположила газета The Washington Post, основываясь на докладе аналитического центра RAND Corporation*."Что привело к "относительному снижению авторитета США", в соответствии с докладом? В первой главе четко объясняется проблема Америки: "Ее конкурентное положение находится под угрозой как изнутри (из-за замедления роста производительности, старения населения, поляризации политической системы и все более коррумпированной информационной среды), так и извне (из-за растущего прямого вызова со стороны Китая и снижения уважения к мощи США со стороны десятков развивающихся стран)", – указывается в материале статьи.Среди причин деградации страны газета перечисляет "пристрастие к роскоши", неспособность идти в ногу с развитием технологий, враждующие между собой элиты и сильнейший стресс, связанный с военными конфликтами в мире.Журналисты WP подчеркивают, что американское общество осознает проблему, но оно не может договориться о ее решении. В случае отсутствия договоренности США может попасть "в нисходящую спираль" и повторить судьбу Римской, Османской, Австро-Венгерской империи или СССР.WP напоминает, что восстановление после подобных исторических упадков в истории встречается редко.* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

https://1prime.ru/20240427/mobilizatsiya-847781626.html

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сша, упадок