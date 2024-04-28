https://1prime.ru/20240428/spetsoperatsiya-na-ukraine-847790165.html

"Максимально эффективно". На Западе неожиданно высказались о ВС России

"Максимально эффективно". На Западе неожиданно высказались о ВС России - 28.04.2024, ПРАЙМ

"Максимально эффективно". На Западе неожиданно высказались о ВС России

Вооруженые силы России максимально эффективно ведут бои на линии фронта на Украине, рассказал экс-сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T10:15+0300

2024-04-28T10:15+0300

2024-04-28T10:17+0300

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Вооруженые силы России максимально эффективно ведут бои на линии фронта на Украине, рассказал экс-сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для издания Daily Express."Сегодня русские воюют максимально эффективно, а украинцы, несмотря на западную поддержку, терпят крах", — сообщил эксперт.Он также подчеркнул, что если бы Киев принял стамбульские соглашения в 2022 году, то смог бы избежать почти гарантированного поражения. По его словам, к сожалению, США и Британия сорвали Стамбульскую сделку, впоследствие стали оказывать давление на правительство Зеленского, чтобы он отказался от попыток заключить мир.Ранее на прошлой неделе телеканал CNN рассказал, что, по оценкам экспертов, положение ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, ВСУ отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.

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россия, украина, всу